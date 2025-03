Alt Urgell: La Diputació de Lleida amplia el termini d’al·legacions al Pla Zonal

Reunió informativa de la Diputació de Lleida sobre el nou Pla Zonal

La Diputació de Lleida ha anunciat que amplia el termini d’al·legacions del Pla Zonal, que ha generat reticències per part de diversos ajuntaments. El temps per a al·legar-hi s’allarga ara per 22 dies hàbils més. Entre els consistoris que ja hi han presentat reclamacions durant el termini previst inicialment hi ha els de Montferrer i Castellbò i de Josa i Tuixent, a la comarca de l’Alt Urgell.

Concretament, fan referència a la necessitat de garantir el bon estat de les vies d’accés a les seves respectives estacions d’esquí nòrdic: Sant Joan de l’Erm i Tuixent-la Vansa. Pel que fa a aquesta segona, per exemple, s’ha al·legat que des de l’ens municipal no poden assumir aquesta despesa i que, actualment, aposten clarament per consolidar l’estació com a espai esportiu. En aquest sentit, han esmentat que el nou Departament d’Esports de la Generalitat estudia que Tuixent-la Vansa esdevingui un centre d’entrenament homologat per a esportistes tecnificats d’esquí de fons.

A la demanda s’hi ha afegit el Consell Comarcal, que també considera important garantir que les dues úniques estacions de muntanya que hi ha a la comarca tinguin un bon accés, tenint en compte la seva importància per a aquests dos municipis. A més a més, en el cas de Sant Joan de l’Erm, als estius s’ha convertit en el principal accés de visitants al Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Segons ha comunicat la Diputació, “l’ampliació permetrà a tots els ajuntaments estudiar el document”. La diputada de l’Àrea de Serveis Tècnics, Cristina Morón, ha explicat que “d’aquesta manera, tots els ajuntaments tenen temps suficient per a considerar i estudiar el document i d’aquesta manera presentar al·legacions que ens permetran fer més efectiu el Pla Zonal”. Alhora, ha promès que “es contestaran totes les al·legacions per a donar resposta als alcaldes i alcaldesses” i ha dit que treballen per a “buscar alternatives i millorar les vies del territori que s’han quedat fora del Pla Zonal”.

Aquest pla preveu que fins a 200 quilòmetres de vies municipals de la demarcació passaran a formar part de la xarxa viària de la Diputació i que hi haurà 159 quilòmetres més en què s’executaran actuacions de millora de seguretat viària, malgrat que aquests continuaran sent titularitat dels corresponents ajuntaments.

Mentrestant, l’Àrea de Serveis Tècnics ha conclòs les reunions de presentació del Pla Zonal als consells comarcals.