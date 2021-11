Detingut un home per possessió d’1’2 grams de ketamina

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 14 persones durant aquesta darrera setmana (de 8 al 14 de novembre del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra la seguretat del trànsit (8) i altres delictes (5).

El 13/11/2021 a les 03:25 hores a Andorra la Vella, es va detenir un home de 33 anys, per possessió d’1,2 grams de ketamina, endemés d’una petita quantitat de marihuana (1,1 grams). En el marc d’un control rutinari a la via pública, l’interessat llença a terra el producte estupefaent.

El 12/11/2021 a les 17:20 hores a Andorra la Vella, un home de 43 anys, ha estat detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública i contra l’honor. Els agents van ser requerits, ja que dos individus van estar orinant a la façana de l’edifici de la seu de la justícia. Sobre el lloc, un d’ells va tenir una actitud, arrogant, desafiant i desproporcionada envers els agents interventors, als que profereix injuries i mostra resistència a la seva identificació i control.

El 12/11/2021 a les 23:30 hores a Andorra la Vella, es va detenir un home no de 41 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública, contra la llibertat i contra l’honor. L’interessat, aficionat de la selecció polonesa, en el decurs de tota la tarda, i a proximitat dels encontorns de l’estadi nacional, té una actitud desafiant envers els components de seguretat. En finalitzar l’esdeveniment esportiu, i més concretament a la sortida dels jugadors del seu equip, aquest que es troba amb un grup d’uns 50 seguidors, on s’encara amb diferents membres del cordó policial, i té una actitud desafiant, injuriosa i amenaçadora, tanmateix amb la seva actitud incita a la resta de companys presents a crear una forta alteració d’ordre públic, que s’ha pogut contenir, calmar i dispersar, amb el corresponent risc pels vianants que passaven pel lloc i els mateixos agents interventors.

L’11/11/2021 a les 19:40 hores a Andorra la Vella, es va detenir un home de 33 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic i contra la funció pública -resistència i desobediència-. Els agents van ser requerits en un domicili particular per episodis de violència de gènere. En intervenir, el detingut es va encarar i va oposar resistència envers els agents.

El 13/11/2021 a les 03:28 hores a Andorra la Vella, una dona de 44 anys, va ser detinguda com a presumpta autora dels delictes contra la funció pública i contra l’honor. Els agents van ser requerits per part del personal d’una discoteca, ja que la interessada estava en un important estat d’embriac. Els agents interventors, vist l’estat de la interessada decideixen portar-la al seu lloc de pernoctació, però en un moment donat aquest comença a injuriar i faltar al respecte a aquests, així com desobeir els ordres donades. La seva actitud envers els agents, ha estat en tot moment arrogant, desafiant i injuriosa.

El 13/11/2021 a les 05:41 hores a Andorra la Vella, un home de 29 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública, contra la llibertat i contra l’honor. Els agents van ser requerits per part del servei de circulació d’Andorra Vella, ja que tenien problemes amb dos joves a l’hora de sortir d’un aparcament públic. Una vegada els agents interventors es troben sobre lloc, el detingut, té una actitud, injuriosa i amenaçadora, i profereix insults i amenaces envers els funcionaris públics.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

Aquesta setmana s’han detingut set persones en el marc de controls rutinaris i una per accidents amb danys materials.