Detingut per identificar-se amb unes dades alterades

Aquest divendres, a les 01:05 hores de la matinada, a Andorra la Vella, el servei de Policia ha detingut un home no resident al Principat d’Andorra, de 29 anys, com presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. L’interessat va ser controlat durant una aturada de circulació i es va identificar amb un permís de conducció estranger.
Efectuades les gestions de verificació del document per part del Cos de Policia, els agents actuants del servei de l’odre van poder constatar que presentava les seves dades d’identificació alterades.