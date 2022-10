Comença el procés per a l’eixamplament puntual de l’accés a la depuradora EDAR del Pas de la Casa

En marxa la licitació de l’eixamplament puntual de l’accés a la depuradora EDAR del Pas de la Casa. Les obres tenen per objectiu facilitar l’accés dels camions prop de l’EDAR i preveuen l’enderroc de formigó i part del paviment existent; excavació en desmunt, en rasa i ompliment; obra de drenatge i restitució dels tubs existents; pavimentació de les zones ampliades i més malmeses i restitució de l’entorn.

La licitació es fa mitjançant concurs nacional i amb modalitat ordinària. el plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern concertant cita. Les empreses interessades tenen temps fins el 3 de novembre per a entregar la documentació pertinent al Servei de Tràmits del Govern.

Adjudicació EDAR Canillo

De manera paral·lela, el Govern ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació dels treballs d’adequació de les zones d’emmagatzematge de productes químics a l’estació depuradora d’aigües (EDAR) residuals del sistema Nord-Oriental, parròquia de Canillo. L’adjudicació ha estat per a l’empresa Tècnics d’Instal·lacions (Tecnisa) per un import de 287.198,69 euros.

Les obres contemplen l’adequació de les zones d’emmagatzematge de productes químics de l’EDAR tant de les zones de tractament de destil·lació, com també de totes les altres zones de la planta on s’emmagatzemen productes químics per al procés de depuració.