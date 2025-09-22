Detinguda una parella per agredir-se mútuament i cinc persones per alcohol al volant

Aquests darrers dies, agents del Cos de Policia han efectuat diverses detencions, entre les quals, la d’una parella formada per un home de 28 anys i una dona de 33. Ambdós individus s’haurien agredit mútuament. Van ser arrestats pel servei de l’ordre a Andorra la Vella com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral.
Per altra banda, cinc persones més han estat detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta de quatre homes i una dona d’entre 20 i 57 anys a qui s’ha controlat amb taxes d’alcoholèmia d’1,47; 1,50; 1,64; 3,04 i 1,93 respectivament.