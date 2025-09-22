La construcció, els serveis i l’agricultura donen impuls al creixement del PIB

L’economia andorrana ha enregistrat un augment en termes reals del +2,2% en el segon trimestre de 2025 respecte al mateix període de l’any anterior, establint variacions de creixement cada cop més estables. La variació intertrimestral, ha estat del +2,4% respecte al primer trimestre de 2025. Pel que fa la variació del PIB nominal, ha estat del +4,7% per a aquest segon trimestre de l’any en curs.
Així, en el segon trimestre, els sectors de la construcció, els serveis i l’agricultura, continuen experimentant taxes de creixement positives. En conseqüència, l’economia andorrana continua assolint taxes de creixement positives. Si es compara amb les economies de l’entorn, l’economia andorrana se situa per sobre de la variació de l’economia francesa (+0,8%) i de la Unió Europea (+1,6%). En canvi, se situa per sota del creixement de l’economia espanyola (+2,8%).