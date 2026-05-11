Detenen un turista per conducció temerària i lesions per imprudència després d’un accident greu a la CG-1

La Policia ha detingut, aquest cap de setmana, a Sant Julià de Lòria, un turista de 58 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva, per conducció temerària, i contra la integritat física i moral, per lesions per imprudència, després d’un accident de circulació a la CG-1 amb una persona ferida.
El sinistre de trànsit va tenir lloc dissabte a la tarda quan l’home, que conduïa una furgoneta en direcció a la frontera del riu Runer, va efectuar un canvi de sentit prohibit a l’altura del punt quilomètric 8,100. Quan estava girant a l’esquerra per a fer la volta sense respectar la senyalització, un motorista, que circulava en sentit descendent, va impactar contra la furgoneta i va resultar ferit de gravetat.