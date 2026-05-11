Sis arrestats per alcohol al volant. Un d’ells va provocar un accident i, un altre, va fugir del control

Quant a conducció sota els efectes de l’alcohol, diumenge a la nit es va arrestar un home de 48 anys amb una taxa d’alcoholèmia d’1,62 que havia tingut un accident de circulació a l’altura del punt quilomètric 7,400 de la CG2, a Encamp. Circulava en sentit ascendent quan va perdre el control del cotxe, va sortir de la via i va impactar contra una barana protectora. A conseqüència del sinistre, l’acompanyant va resultar ferida, motiu pel qual també es va detenir el conductor com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. En el moment de l’accident, el turisme va quedar travessat al mig de la calçada i un segon vehicle, que circulava en sentit pujada, es va aturar al marge dret de la carretera per auxiliar la ferida. Poc després, un tercer cotxe que també circulava en direcció a Canillo va impactar contra la part posterior del turisme aparcat, provocant un segon accident, però de danys materials.
Per altra banda, dissabte a la nit, la Policia va detenir un home de 58 anys amb un positiu de 0,97. Se’l va controlar en una parada de circulació rutinària en què, inicialment, va aturar el vehicle. Però, quan els policies van voler identificar-lo, va accelerar i va fugir a una velocitat elevada fent cas omís de les indicacions dels agents, que el van perseguir fins a tornar-lo a controlar uns minuts després. A més de per l’alcoholèmia al volant, també se’l va arrestar com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública, per desobediència.
Així mateix, quatre persones més han estat detingudes els darrers dies per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’una turista de 49 anys amb una taxa d’1,07; d’un home de 25 anys amb un positiu de 2,62; d’un altre conductor, de 38 anys, amb una alcoholèmia d’1,34 i d’un quart, de 45 anys, amb una taxa de 2,29 grams d’alcohol per litre de sang.
En un altre ordre de detencions, la Policia també ha arrestat, la darrera setmana, dos homes, de 53 i 39 anys, com a presumptes autors de delictes contra l’Administració de Justícia per conduir amb el permís suspès.
Finalment, pel que fa a delictes contra la salut pública, la matinada de dissabte a Andorra la Vella, es va detenir un home de 35 anys amb 0,6 grams de cocaïna.