L’Escola Municipal de Música de la Seu obre preinscripcions per al pròxim curs

Des d’aquest dilluns 11 de maig, i fins el dia 5 de juny, es poden formalitzar les preinscripcions per al curs 2026-2027 per a accedir a l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell. Les preinscripcions s’adrecen a futurs alumnes que vulguin iniciar-se o que tinguin coneixements, però que volen continuar formant-se en l’àmbit musical o alumnat que ja està a l’escola, però que vol fer un segon instrument.
Les persones interessades hauran de formalitzar la seva preinscripció de manera telemàtica des de l’enllaç https://links.laseu.cat/emmpreinsc. Cal emplenar el formulari i fer constar les assignatures que es volen cursar i l’especialitat instrumental. S’aconsella indicar dos instruments per ordre de preferència.
Edat d’iniciació i assignatures
Els infants poden iniciar-se en la música a partir dels 3 anys amb les sessions de Sensibilització musical i un cop arribat als 7 anys poden cursar llenguatge musical, cant coral i es poden estudiar diferents instruments com clarinet, contrabaix, flauta travessera, piano, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, viola, violí o violoncel.
L’escola compta amb diferents agrupacions instrumentals com són l’orquestra, l’orquestra d’acordions cromàtics, la Big band, el grup de música tradicional i els diferents grups de combos de música moderna. D’aquests darrers, a més del grup d’infants i el Mitjà Modern hi ha un per a adults. Les formacions són obertes a tothom que tingui uns coneixements musicals previs sense necessitat d’assistir a les altres assignatures.
I si el que agrada és cantar en grup, al centre hi ha diferents grups de cant coral des dels 7 anys, adolescents i adults. Està obert a tothom, no calen coneixements musicals previs i sense necessitat d’assistir a les altres assignatures. A més, per a la mare o pare d’alumnat que està matriculat a l’escola, aquest grup és gratuït i només s’ha d’abonar la matrícula.
Concerts a les escoles
Amb la voluntat d’arribar a la ciutadania, i en especial als infants, l’Escola Municipal de Música inicia el darrer dimecres d’abril i els dimecres del mes de maig, concerts per l’alumnat d’infantil de les escoles de la Seu i Castellciutat de Castell-ciutat, Pau Claris, Albert Vives i la Salle. A més, també es realitzaran a les tres llars d’infants de la ciutat. Tots ells els realitzaran les professores del departament de Sensibilització del centre. “La Fada de Dringuen dingue” és el conte musical escollit enguany.
Sense límit d’edat
Els ensenyaments musicals són un aprenentatge al llarg de la vida i, per tant, s’ofereixen a totes les persones interessades en formar-se i gaudir mitjançant la música, sense límit d’edat.
Per a més informació cal adreçar-se presencialment a l’Escola Municipal de Música, trucant al telèfon 973 354639 o enviar un correu a info@emmlaseu.cat.