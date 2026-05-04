Detenen un turista durant la visita de Macron per port il·legal de dues armes que al final es va comprovar que no estaven modificades per a disparar

Dilluns passat al matí, al Pas de la Casa, la Policia va arrestar un turista de 48 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per port il·legal d’arma. Se’l va controlar després de rebre un avís que alertava que l’home, allotjat a la localitat encampadana el dia de l’arribada del Copríncep francès, es trobava en possessió de dues armes llargues.
Es tractava d’un home amb múltiples antecedents a França, alguns dels quals violents, que també es trobava a Andorra l’octubre passat, data en què estava prevista inicialment la visita d’Emmanuel Macron. Davant un possible risc, se’l va controlar fins que els especialistes de la Policia van fer totes les verificacions necessàries i van comprovar que es tractava de rèpliques d’armes de guerra que no estaven modificades per a disparar.