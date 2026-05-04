L’FMI destaca el creixement econòmic d’Andorra i posa en relleu la robustesa de les finances públiques

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha publicat aquest dilluns l’informe final corresponent a la consulta de l’Article IV de 2026, on s’analitzen els resultats econòmics de l’any 2025 i les perspectives a mitjà i llarg termini per a l’economia d’Andorra. L’informe destaca la solidesa continuada de l’economia andorrana, alhora que posa en relleu els reptes estructurals que el país ha d’afrontar per a garantir el creixement econòmic i l’envelliment de la població.
En línia amb l’informe preliminar presentat el 9 de març, l’FMI reconeix el bon comportament de l’economia andorrana, amb un creixement aproximat del 3,9% el 2025, superant les previsions inicials. Aquest creixement ha estat impulsat principalment pels sectors tradicionals de l’economia, com el turisme i el sector financer, que segueixen mostrant una forta resiliència, però també hi ha hagut un creixement de la resta de sectors econòmics. El mercat laboral continua a prop de la plena ocupació i l’IPC de final d’any s’ha moderat al 2,7% l’any 2025, després d’un 2,6% el 2024.
D’altra banda, l’informe final de l’organisme assenyala que, tot i els resultats econòmics positius, el ritme de creixement es moderarà progressivament en els pròxims anys. Es preveu que l’economia d’Andorra podria créixer al voltant del 2,1% el 2026, amb una estabilització del creixement del turisme, l’expansió de la construcció i una moderació de la contribució d’altres sectors.
En aquest context, l’FMI fa èmfasi en els reptes estructurals que podrien frenar el creixement a mitjà termini, destacant la baixa productivitat dels sectors tradicionals -el que evidencia la necessitat de diversificació de l’economia-, la dificultat d’accés a l’habitatge i, especialment, l’envelliment de la població. Aquest últim factor, adverteix, generarà una pressió creixent sobre la despesa pública, especialment en pensions i sanitat, així com la necessitat d’adoptar futures reformes.
Pel que fa al sistema sanitari, l’FMI subratlla que, tot i l’eficiència del sistema sanitari i els bons resultats en salut i accessibilitat, els costos de la sanitat estan augmentant, en part per l’envelliment de la població i l’augment dels tractaments de salut especialitzats. Això podria suposar que, a llarg termini, hi pugui haver un increment en la pressió sobre les finances públiques, passant d’una despesa sanitària del 6% del PIB el 2025, fins a un 6,8%, el 2030, i un 7,4%, el 2035, segons les projeccions de l’FMI.
En resposta a aquests reptes, l’FMI recomana que Andorra continuï amb les mesures engegades per a optimitzar la gestió del sistema sanitari. Entre les accions prioritàries, es destaquen el control i la millora de l’eficiència en la despesa sanitària, especialment l’hospitalària i la farmacèutica, millorant la gestió de malalties cròniques i potenciant l’atenció primària. També es proposa l’optimització dels recursos en la prestació de serveis de salut, incloent-hi mesures per a reduir les despeses associades a les prestacions per incapacitat temporal (baixes) i invalideses.
Aquesta publicació segueix l’informe del març després de la vista al país dels experts de l’organisme, en què l’FMI va subratllar la solidesa econòmica d’Andorra, la importància de continuar amb les reformes estructurals i la necessitat d’afrontar els reptes fiscals derivats de l’envelliment i la sostenibilitat del sistema sanitari.
L’FMI també ressalta la importància de la cooperació internacional i del procés d’integració amb la Unió Europea, que pot representar una oportunitat per a la diversificació econòmica i per a l’estabilitat fiscal i financera. En aquest sentit, l’organisme internacional considera que una major integració al mercat únic europeu també atraurà inversió de qualitat i reforçarà la resiliència davant possibles xocs externs. També exposa que el procés comportarà certs costos de transició a curt termini i requerirà adaptacions normatives.