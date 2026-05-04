Destacat paper de Naima Perissé a la Super Cup Massi de Vitòria

La Super Cup Massi disputada aquest cap de setmana a Vitòria ha reunit un alt nivell de participació en una cursa exigent i de gran ritme des de l’inici, entre elles, la ciclista de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Naima Perissé. Tot i que la victòria va ser per a Lucia Miralles, que es va imposar amb un temps d’1h01’07”, l’esportista del Principat va completar la prova amb un temps d’1h06’05”, entrant a 4 minuts i 58 segons de la guanyadora, és a dir, a un 8,1% de la guanyadora.
En aquest context, l’andorrana va finalitzar en 6a posició de la categoria sub23 i 8a en la classificació general elit femenina, en una cursa marcada pel bon nivell i les exigències del recorregut.
La cita de Vitòria corresponia a la cinquena prova de les set que conformen el circuit Super Cup Massi 2026. El calendari es tancarà amb dues darreres cites: una a Sant Julià de Lòria (Andorra) i una altra a Girona, en el marc de la Sea Otter Europe 2026.
Així, el circuit entra en la seva fase decisiva amb tot per decidir en les properes proves.