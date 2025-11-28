El Govern aprova tres subvencions de cooperació internacional per valor de 19.385 euros

El Govern ha aprovat l’atorgament de tres subvencions a les entitats andorranes Fundació Ibo, Cooperació pel Desenvolupament Local i Música per viure, en el marc dels projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament, per un import global de 19.385,77 euros.
En el cas de la Fundació Ibo, el Govern concedeix una subvenció de 9.000 euros per al projecte Consolidació de la ràdio comunitària d’Ibo: un espai per la veu i el diàleg a Moçambic. El projecte té per objectiu enfortir una ràdio comunitària com a eina d’educació, informació i cohesió social, facilitant l’accés de la població a continguts sobre salut, seguretat, higiene, educació i altres àmbits clau, i contribuint així a reduir l’aïllament de l’illa i a promoure el diàleg i la participació comunitària.
Pel que fa a Cooperació pel Desenvolupament Local, la subvenció atorgada és de 8.998 euros per al projecte Transformant el gra en futur: Un molí per a l’autonomia socioeconòmica de les dones a Réo, a Burkina Faso. El projecte preveu la construcció i equipament d’una petita sala de treball amb un molí elèctric alimentat amb energia solar, que permetrà generar llocs de treball remunerats per a dones de la comunitat i reforçar altres iniciatives educatives i socials existents. La proposta incideix en el treball digne i sostenible, l’autonomia econòmica de les dones i l’ús d’energia renovable.
Finalment, l’entitat Música per viure rep una subvenció de 1.387,77 euros per al projecte Instruments per una educació musical gratuïta per a la infantesa en risc d’exclusió social de Tegucigalpa, a Hondures. La iniciativa permetrà oferir classes de música gratuïtes a uns 40 infants i joves de barris vulnerables mitjançant la compra de nous instruments, posant la música al servei de la inclusió social, la prevenció de la violència i el desenvolupament d’habilitats personals i comunitàries.