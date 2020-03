Existeixen tecnologies capaces de detectar la fatiga, la somnolència o l’estat d’ànim d’un conductor. El problema d’aquests dispositius és que són molt cars, i és difícil que s’implantin als vehicles.

Conscients d’aquest problema, un grup d’investigadors de la Universitat Estatal de Washington han desenvolupat un sistema econòmic per detectar la somnolència. Els experts han dissenyat un sistema electrònic que s’allotja al volant i que controla els seus moviments. El nou volant s’ha desenvolupat a partir d’un estudi en el qual han participat 29 persones que van treballar conduint durant 10 dies en horari nocturn. Se’ls pretenia induir nivells moderats de fatiga i van ser sotmesos a diferents proves d’agudesa per determinar el seu grau de vigilància psicomotora. Després d’analitzar tots els resultats, es van identificar dues variables en els moviments del volant i la posició en el carril de circulació com els millors indicadors que delataven que el conductor tenia fatiga i somnolència.

Els experts expliquen que la variabilitat del volant és molt petita però suficient per predir que s’està patint fatiga, i és detectada molt abans que es comenci a perdre el control durant la circulació per un carril.

