Desperta Laurèdia vol millorar l’entorn urbà de Sant Julià

Candidats de Desperta Laurèdia a Sant Julià de Lòria (candidatura)

Cerni Cairat, candidat a cònsol per Desperta Laurèdia a Sant Julià de Lòria, ha insistit aquest matí de dimecres en la necessitat de millorar l’entorn urbà per a afavorir diversos aspectes de la parròquia “si es passeja millor, i hi ha més serveis com aparcaments, això ajudarà a tenir més activitat econòmica”.

Al mateix temps ha destacat la necessitat de la planificació dels projectes a llarg termini: “Una planificació ordenada del casc urbà, de futur, progressivament. L’avinguda Verge de Canòlich ha de ser cada cop més peatonal i al mateix temps dotar d’espais d’aparcament la zona del Prat Gran”.

“Pensem que el replantejament ha de ser general i pràctic, no n’hi ha prou amb embellir el carrer i posar jardineres, ha de ser funcional també. Són plantejaments que no es poden fer a curt termini”.

Alhora, Cairat recorda que hi haurà vehicles que necessiten circular-hi i l’important és canviar la prioritat. “Ha de ser compatible amb un cert trànsit de vehicles, per a les empreses de transport i els aparcaments dels veïns, volem canviar la prioritat”.