Coma (DA): “La gent que viu a Ordino mereix un Comú obert i que pensi en tothom”

La cap de llista de Demòcrates a Ordino, Maria del Mar Coma (Demòcrates)

Vora 150 persones s’han aplegat aquest dimecres al vespre al Centre de Congressos d’Ordino (ACCO), a la reunió de poble de la candidatura d’Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates + Independents + SDP. La reunió ha permès donar a conèixer els candidats i també els projectes que porten per a la parròquia. La cap de llista, Maria del Mar Coma, ha explicat que formen un equip amb “un tarannà democràtic, proactiu i modern, amb els peus ben arrelats a terra i que sabrà trobar l’equilibri entre el desenvolupament econòmic i la sostenibilitat, aspecte que ens ha fet ser un referent al país”.

La candidata a cònsol ha assegurat que vetllaran per a mantenir aquest posicionament destacat dins d’Andorra, perquè “les persones que viuen a Ordino mereixen un Comú obert, que pensi en tothom, que prengui decisions meditades, que faci les inversions necessàries, però que també tingui una visió estratègica a llarg termini”.

Aquesta visió “nosaltres la tenim”, ha garantit, com ho demostra el fet d’haver rebaixat el deute els darrers mandats amb ACO governant i haver “salvat Ordino-Arcalís”. I se seguirà tenint, des d’un projecte que aposta per una parròquia sostenible, pel creixement equilibrat, per situar les persones al centre de les polítiques i per preservar els sectors tradicionals, tal com ha destacat el número 2 de la llista, Eduard Betriu, que ha intervingut pocs minuts abans de Coma, acompanyat de la resta de la candidatura.

El primer a parlar a la reunió de poble, però, ha estat el president de Demòcrates, Xavier Espot. “Jo avui començaré parlant del projecte de Grífols”, ha iniciat, per a defensar que “no tenim cap problema” en citar aquest tema en la campanya electoral comunal. A més ha afegit que el projecte “només es farà si compleix amb totes les garanties de seguretat, si aporta valor afegit i oportunitats, i si compta amb el suport del Comú d’Ordino”. Dit això, ha afegit que hi ha “més temes que preocupen i ens ocupen a la parròquia”.

Espot ha recordat que fa 16 anys que ACO governa el Comú, “16 anys de redreçar els errors i els excessos del passat”, alguns dels quals quan governava la persona “que ara es presenta com una alternativa”. Si la gent d’Ordino dona continuïtat a aquests 16 anys, “estareu triant una manera de fer, de relacionar-se amb les persones, estareu triant si voleu que el Comú torni a ser part del problema o continuï, com fins ara, sent part de la solució”. El president de DA ha conclòs la seva intervenció garantint que la llista d’ACO + DA + Independents + SDP “representa totes aquelles persones que aposten pel bon govern, pel tarannà democràtic i per la feina d’equip”.

L’encarregada de conduir la reunió de poble ha estat la consellera general Berna Coma, que ha definit la candidatura com “plural i diversa, però amb un denominador comú, l’estima per la parròquia i la vocació de servei públic”.