Amb Seny, Avancem i Per Sant Julià aprofiten els darrers dies de campanya

Candidats d’Amb Seny en aquest dimecres de Campanya a la parròquia de la Massana (PS)

Sense descans, les candidatures d’Amb Seny, a la parròquia de la Massana; Avancem, a la d’Encamp; i Per Sant Julià, a la vila laurediana, han desgranat una jornada més els seus eixos programàtics en les seves particulars campanyes electorals. Socialdemòcrates i coalicions aprofiten, doncs, els pocs dies que resten per a arribar al proper diumenge.

Amb Seny fomentarà la construcció de la voravia entre la Massana i Arinsal

Amb Seny fomentarà les negociacions per a dur a terme la voravia que ha d’unir la Massana i Arinsal. La candidatura massanenca aposta per aquesta infraestructura, que “no només millorarà la connexió entre pobles, sinó que també potenciarà el desenvolupament econòmic de la parròquia”.

La llista encapçalada per Guillem Forné vol proveir també noves voravies a les zones més perilloses dels pobles de la parròquia, ja que la seguretat dels vianants és una de les prioritats d’Amb Seny i estudiarà la possibilitat de transports alternatius al centre de la parròquia per a descongestionar la circulació de vehicles en hores punta -com l’entrada i sortida de les escoles o l’acumulació a la xarxa viària arran del tancament horari de les pistes d’esquí-, així com incloure el Clípol a demanda per a reduir l’ús dels vehicles privats.

Pel que fa al vial, el candidat número 3, Antoni Invernón, ha especificat que és una infraestructura necessària i vetllarà pel compliment de la seva gestió per tal d’optimitzar el cost, sempre que respongui a l’interès general de la parròquia.

L’objectiu d’Amb Seny és construir un futur més sostenible, segur i accessible per a tothom i afavorir la circulació a la xarxa viària de la parròquia.





Avancem promocionarà més el Ball de l’Ossa com a tradició cultural encampadana

Avancem (PS + Independents) farà més promoció del Ball de l’Ossa com a tradició cultural declarada Patrimoni Cultural de la UNESCO per tal que Encamp sigui la propera parròquia amfitriona de la propera commemoració.

Marta Pujol, candidata a cònsol major de la llista socialdemòcrata, ha exposat que Avancem destinarà més recursos a millorar infraestructures culturals i potenciar les activitats artístiques extraescolars i fer propostes que aportin un turisme interessat per la cultura, com per exemple un festival internacional de teatre o activitats relacionades amb la dansa, entre d’altres. Pel que fa al Pas de la Casa, els socialdemòcrates aposten per a donar més ressò i suport a festes i tradicions com la Festa de la multicultural, que s’ha recuperat, però que “necessita més recursos des del Comú”.

Avancem també vol col·laborar amb el ministeri de Cultura, Joventut i Esports per a “desenvolupar un Pla estratègic de la cultura, dinamitzar el teixit cultural i promoure l’ús del català en tots els àmbits”.





Per Sant Julià fomentarà la transparència financera del Comú

Per Sant Julià dotarà de transparència el Comú de la parròquia pel que fa a les finances comunals. El candidat a cònsol major, Antonio Miralles, ha destacat que “tothom ha de poder saber a on van els diners invertits i que, aquest fet, actualment no succeeix”. “Volem que cada euro que es gasta sigui per a solucionar un problema, no per un homenatge com la plaça nova que s’ha fet en contra dels lauredians i lauredianes”.

L’objectiu de Per Sant Julià és la de fer les inversions públiques en funció de les voluntats i necessitats dels ciutadans de la parròquia i no d’interessos que no són prioritaris per a un millor desenvolupament de la parròquia. “Necessitem claredat, honestedat i transparència”.

Per aquest motiu, Per Sant Julià durà a terme una auditoria de comptes a la corporació comunal i a les societat públiques per tal de proporcionar una visió transparent i precisa de l’estat financer de la parròquia. La llista socialdemòcrata també publicarà de manera clara i accessible la informació financera de les despeses i ingressos del Comú i prioritzarà la reducció de l’endeutament amb la vetlla de l’equilibri pressupostari, però sense renunciar a aquelles inversions que siguin necessàries per al benestar dels lauredians i les lauredianes.

Per Sant Julià també promourà la mancomunitat de serveis a través de la col·laboració amb altres parròquies per tal de reduir despeses i garantir l’eficiència sense sacrificar la qualitat dels serveis oferts a la ciutadania i revisarà les transferències públiques del Comú cap a la societat Camprabassa i altres societats públiques. L’objectiu d’aquesta mesura és la d’utilitzar de la manera més efectiva els recursos públics i la rendibilitat de les inversions en els serveis que ofereixen dites societats.

Miralles també ha subratllat que actualment els ingressos de l’abocador s’estan invertint en Naturland, que té problemes de rendibilitat, i que aquesta no és la solució per a “eixugar les pèrdues” del parc. Així mateix, ha argumentat que les finances comunals depenen dels ingressos de la construcció i que mentre aquesta situació perduri “és molt difícil posar un límit a la construcció”.