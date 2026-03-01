Orobitg i Stillwagoon guanyen el 20è Concurs d’escultures de neu del Pas de la Casa amb “Therion”

Els artistes Arnau Orobitg i Mandarine Stillwagoon han guanyat la vintena edició del Concurs d’escultures de neu del Pas de la Casa, que s’ha celebrat del 27 de febrer a l’1 de març a la plaça de l’església de la vila. Els escultors, que revaliden victòria a la categoria professional, s’han endut el primer premi, dotat amb 1.000 euros, amb l’obra “Therion”, una escultura que parteix de “La Bicha de Balazote”.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut del Comú d’Encamp, Joan Sans, ha destacat que el certamen “és un concurs de referència perquè no hi ha cap altre al Pirineu d’aquestes característiques i, tant per als estudiants com per a la secció professional ens diuen que és un plaer poder participar en un concurs com aquest”. Sans també ha subratllat l’èxit d’aquesta edició, perquè “hi ha hagut tingut moltíssima participació, ja que es van presentar 50 candidatures, i estem molt satisfets”.
Pel que fa a la categoria d’estudiants, el primer premi, dotat amb 300 euros, ha estat per a David Delgado i Clàudia Portolés, del Grau en Belles Arts de la Universitat de Barcelona, amb “La Pesanta”, una creació representada en forma de llop i que materialitza la sensació del cos immobilitzat sota un pes que no pot controlar.
La menció d’excel·lència d’Andorra, atorgada pel Comú d’Encamp, ha estat entregada amb el primer premi de la categoria professional. D’altra banda, la menció d’excel·lència del públic, decidida per votació popular entre més de 300 vots, ha estat per a l’escultura “El Cuélebre”, de Joan Pradell i Valentina Marotta.
El jurat ha estat conformat pels artistes Jordi Planas i Joan Canal i pel tècnic del departament de Cultura, Álvaro Rodríguez.
Un total de 12 equips han treballat durant tres dies per a donar forma a les seves creacions, inspirades enguany en criatures mítiques i llegendes, entre altres, relacionades amb la mitologia ibèrica. La plaça de l’església del Pas de la Casa s’ha convertit, així, en un gran taller a l’aire lliure que ha atret nombrosos visitants al llarg del cap de setmana.
Com a novetat, tots els participants han rebut un obsequi del Comú d’Encamp amb un lot de productes i una experiència d’escapisme per la parròquia. A més, enguany els més menuts també han pogut descobrir l’escultura jugant amb un bloc de neu on el repte ha estat tallar un tamarro Enko.
Classificació de la categoria professional:
Primer premi: Arnau Orobitg i Mandarine Stillwagoon, amb ‘Therion’.
Segon premi: Jaume Abad i Zaira Valera, amb ‘Simiot’.
Tercer premi: Joan Pradell i Valentina Marotta, amb ‘El cuélebre’.
Els premis per a la categoria professional són de 1.000 €, 750 € i 500 €, respectivament.
Classificació de la categoria estudiants:
Primer premi: David Delgado i Clàudia Portolés, amb ‘La Pesanta’.
Segon premi: Anna Martí i Sergi Esteban, amb ‘La pàgina fosca’.
Tercer premi: Laura Larios i Pau Bianchini, amb ‘Lo Comte Arnau’.
Els premis per a la categoria estudiants són de 300 €, 200 € i 100 €, respectivament.
Tots els participants de la categoria professional:
Arnau Pérez Orobitg i Mandarine Stillwagoon, amb ‘Therion’.
Jaume Abad Santillán i Zaira Valera Bazán, amb ‘Simiot’.
Joan Pradell Grané i Valentina Marotta, amb ‘ L’eco dels antics: el Cuélebre’.
Manuel Fontiveros Sánchez i Miquel Grima Mor, amb ‘Natura Atecina’.
Marc Audet, escultor català i Andreu Elías, amb ‘El Basilisc’.
Mariona Sans Amengual i Susana Malagón Lozano, amb ‘La Molsosa’.
Participants en la categoria estudiants:
Anna Martí Rodríguez i Sergi Esteban Montoy, amb ‘La pàgina fosca’.
Carla Puigderrajols i Valls i Sergio Quesada Espinosa, amb ‘L’home dels nassos’.
David Delgado Fernandez i Clàudia Portolés Roa, amb ‘La pesanta’.
Helena Bigordà Ponce i Alba Bernad Rivero, amb ‘Gatipedro’.
Judit Sanmartí Dea i Ariadna Verdugo Castro, amb ‘Eixir’.
Laura Larios Ros i Pau Bianchini Gelambi, amb ‘Lo Comte Arnau’.