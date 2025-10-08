Demòcrates d’Andorra la Vella: “Filtracions a la nova plaça del Poble i padrins sense Casa Pairal els migdies”

La nova plaça del Poble, inaugurada durant la passada Festa Major d’Andorra la Vella, “té filtracions d’aigua a diversos punts, al Centre de Congressos i a l’edifici de Govern. A més, se li han de sumar les filtracions d’aigua que actualment pateix el pàrquing Vinyes, concretament a la planta 7, just a sota on l’actual majoria comunal està fent la nova plaça”. Ho ha denunciat aquest dimecres el conseller de Demòcrates al Comú, Miquel Canturri.
Canturri manifesta que “la renovada plaça del Poble i els diversos mesos d’obres no han servit per a solucionar del tot els problemes greus de filtracions d’aigua que patia, i que de fet eren un dels motius pels quals es va renovar. Ha estat una sorpresa trobar-nos que les filtracions segueixen i tots sabem que, quan l’aigua surt per dos llocs, demà en pot sortir per quatre més”, ha lamentat Canturri.
El conseller de DA ha recordat que les obres de la nova plaça “van costar gairebé 3 milions d’euros i van patir un sobrecost del 20%“. Ha atribuït a “les presses del cònsol per a tallar la cinta el dia de la Festa Major l’actual situació de filtracions, les quals comporten un problema de difícil solució perquè, què farem ara, tornarem a aixecar la plaça?”, ha preguntat.
Per tot, Canturri ha demanat a la majoria “més claredat i transparència, ja que era una informació que no havia compartit ni amb la minoria ni amb la ciutadania”. Ha explicat que se n’han assabentat “casualment, al veure dos cubells d’aigua a dos llocs diferents del Centre de Congressos“, i també després de parlar amb la propietat de l’aparcament Vinyes. “Ens han amagat informació”, ha criticat, “igual que han fet amb la Casa Pairal“.
Amb referència a aquest segon punt, la consellera de DA, Rosa Maria Sabaté, ha informat que la Casa Pairal de la plaça del Poble, ara tancada per les obres, “no permetrà l’entrada de les padrines i padrins entre les 13 i les 16 hores cada dia, ja que aquest és l’acord al qual ha arribat el Comú amb la concessió que ha guanyat el concurs. Hi ubicarà un restaurant, i durant les hores del dinar és quan es tancarà la Casa Pairal, així com quan hi hagi esdeveniments i festes“. Sabaté ha explicat que la gent gran està “molt descontenta“, “ens han vingut a veure per si els podíem ajudar“.
La consellera ha recordat que fa vuit anys la Casa Pairal s’ubicava a les dependències del Servei de Circulació, en un espai subterrani sense llum ni vistes, que no agradava als seus usuaris. L’anterior Comú va aconseguir reubicar-la a la plaça del Poble, “un lloc molt accessible, amb molta llum, i estaven molt contents. Però ara, malauradament, tornem enrere perquè, a les hores punta, quan hi podrien anar més, no podran utilitzar la Casa Pairal”, ha manifestat. A més, “tota aquesta informació no havia estat compartida fins fa pocs dies amb la gent gran de la parròquia”, assenyalen des de DA.