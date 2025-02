Decàleg per a protegir la pell del fred

La pell ens agrairà que li prestem atenció, també a l’hivern (Wherteimar)

Ja fa una bona temporada que som a l’hivern, l’època de l’any amb les temperatures més baixes com així ho assenyalen els termòmetres. Això, tot sovint, ens fa reflexionar sobre com hem de cuidar-nos perquè el fred no ens afecti. Per això, en aquest article t’oferim el nostre decàleg per a protegir la teva pell durant l’estació hivernal.

Com afecta el fred a la pell?

El fred és un factor climàtic que pot afectar l’ADN cel·lular de la pell, en generar una major fragilitat capil·lar que produeix que la pell estigui més apagada i menys elàstica. Afecta també la capa superficial (còrnia) que perd l’aigua que conté i en conseqüència s’esquerda i descama. A més, retarda el cicle de la renovació cel·lular i augmenta la sensibilitat de la pell, empitjorant les pells amb rosàcia, dermatitis, etc.

El vent i la calefacció també augmenten la sensació de pell seca i irritada, que es percep en grau més alt en la zona dels llavis, el lateral del nas i les mans. Per això, és recomanable hidratar molt bé la pell, utilitzant productes amb textures riques, actius calmants, regeneradors, protectors i antiinflamatoris.

I una altra cosa important! Recorda que la protecció solar també és necessària a l’hivern, no sols si vas a la muntanya.





Decàleg per a «abrigar la pell»

Pren nota dels 10 consells per a protegir la teva pell durant l’hivern. Segur que coneixes la majoria, però no està de més refrescar-los i tenir-los a mà per a posar-los en pràctica.

1- Cal no oblidar l’ús del filtre solar a l’hivern.

2- Utilitzar cosmètica formulada amb els següents actius per les seves propietats reparadores, protectores i regeneradores: olis naturals vegetals, Vitamines B3 i B5, Teprenona i Vitamina K2.

3- Els hàbits alimentaris i l’estil de vida també influeixen en la condició de la pell, per això, és important una ajuda micronutricional amb suplements tipus: oli d’onagre, zinc i Omega 3.

4- Beure entre 1,5 i 2 litres de líquid al dia.

5- Les calefaccions no són beneficioses per a la pell. Per això és aconsellable utilitzar humidificadors ambientals a casa.

6- S’aconsella realitzar dutxes (no banys) tíbies i curtes. A més, és recomanable fer servir olis de bany, sabons Syndet o “soap free”.

7- A les dutxes, millor no emprar esponges ni fregar la pell. I després, assecar-se amb tocs (no fregant la pell) amb tovalloles de cotó.

8- És imprescindible utilitzar crema hidratant diàriament, després de la dutxa, per a evitar la sequedat (fins i tot, 2 vegades al dia).

9- Després de fer esport és important dutxar-se ràpid, per a evitar que la suor ressequi més la pell.

10- Emprar teixits que no irritin la pell (cotó i/o lli) més que uns altres que puguin irritar-la (llanes i/o polièster).





Per bellezactiva.com