“De quatre grapes”, de Miranda July

Títol: De quatre grapes
Autora: Miranda July
Traducció: Bel Olid Báez
Pàgines: 448
Editorial: Angle
Sinopsi:
La millor novel·la de l’any per a The New Yorker i The New York Times.
Una artista relativament famosa decideix creuar el país en cotxe, de Los Angeles a Nova York. Li sembla que aquest viatge pot servir per a repensar-se ella mateixa i el seu matrimoni. Amb tot planificat i tres setmanes lliures al davant, s’acomiada de la família i enfila l’autopista. Però, inesperadament, fortuïtament, s’atura en un motel vulgar als afores de Los Angeles i allà començarà un viatge totalment diferent.
De quatre grapes confirma el talent i la plenitud narrativa de Miranda July. Amb una descarada curiositat per la intimitat humana i un plaer palpable en traspassar els límits convencionals, ens hi explica l’aventura d’una dona per a trobar una forma nova de llibertat. Entretingudíssima, electritzant, intel·ligent i plena de tendresa, aquesta novel·la transcendeix qualsevol expectativa.
«Hilarant, captivadora i meravellosament estranya… Una revelació.» — Publishers Weekly
«Un llibre molt pertorbador, potent, atractiu, divertit i profund. Dit amb tota seriositat, pot canviar la química del teu cervell i/o capgirar la teva vida (cap a millor).» — Dazed
Font: lacasadellibro