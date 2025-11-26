“De quatre grapes”, de Miranda July

By:
On:
In: Llibres
Coberta del llibre "De quatre grapes", de Miranda July
Coberta del llibre “De quatre grapes”, de Miranda July

Títol: De quatre grapes
Autora: Miranda July
Traducció: Bel Olid Báez
Pàgines: 448
Editorial: Angle

Sinopsi:

La millor novel·la de l’any per a The New Yorker The New York Times.

Una artista relativament famosa decideix creuar el país en cotxe, de Los Angeles a Nova York. Li sembla que aquest viatge pot servir per a repensar-se ella mateixa i el seu matrimoni. Amb tot planificat i tres setmanes lliures al davant, s’acomiada de la família i enfila l’autopista. Però, inesperadament, fortuïtament, s’atura en un motel vulgar als afores de Los Angeles i allà començarà un viatge totalment diferent.

De quatre grapes confirma el talent i la plenitud narrativa de Miranda July. Amb una descarada curiositat per la intimitat humana i un plaer palpable en traspassar els límits convencionals, ens hi explica l’aventura d’una dona per a trobar una forma nova de llibertat. Entretingudíssima, electritzant, intel·ligent i plena de tendresa, aquesta novel·la transcendeix qualsevol expectativa.



Traducció de Bel Olid

«Hilarant, captivadora i meravellosament estranya… Una revelació.» — Publishers Weekly

«Un llibre molt pertorbador, potent, atractiu, divertit i profund. Dit amb tota seriositat, pot canviar la química del teu cervell i/o capgirar la teva vida (cap a millor).» — Dazed

 

Font: lacasadellibro

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]