Tina Turner naixia fa 86 anys

Un 26 de novembre de 1939, ara fa tot just 86 anys, naixia Tina Turner (de nom real Anna Mae Bullock), a Nutbush, Tennessee (Estats Units). Cantant de soul. Va començar la seva trajectòria a finals dels anys cinquanta integrada als directes d’Ike Turner, actuant amb el nom de Little Ann, amb ell va gravar el 1958, es van casar i el grup va passar a anomenar-se Ike & Tina Turner.
Tina Turner es va fer famosa per les seves “descàrregues” brutals en directe, plenes d’explosiva sensualitat soul i deixant cançons catedralícies com River deep, mountain high, que Phil Spector considerava la seva millor producció. Finalment, el 1976 es va separar d’Ike (el divorci arribaria dos anys després), amb què havia passat per l’infern dels maltractaments.
Solament va gravar ocasionalment fins al seu retorn triomfal de mitjans dels anys vuitanta, més orientada cap al rock, deixant el musculós “Private dancer” (1984), com el gran disc d’aquest període. Durant els noranta va gravar només esporàdicament per a acabar semiretirada. El 2013 va renunciar a la ciutadania nord-americana per la Suïssa. Va morir al maig de 2023.
Font: EfeEme.com