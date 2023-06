De la Casa i Gaig mantenen el seu pols a Alacant

Gerard de la Casa competint a IBI, Alacant (FotoEsport)

Una vegada més Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX-Baporo Motorsport) i Jordi Gaig (Porsche) van mantenir el seu duel particular, en aquesta ocasió en terres alacantines, en concret en la disputa de la Pujada a “Les Revoltes d’IBI” (Alacant), segona cita del Campionat d’Espanya de Muntanya-AutoHebdo.

El Porsche va tornar a guanyar, però en aquesta ocasió amb menys de 2” d’avantatge respecte al cada vegada més competitiu Ford Fiesta del pilot andorrà. Cal destacar que a IBI va haver-hi un tercer “convidat” a la lluita pel triomf. Manuel Avilés, al volant del seu Ginetta, va estar amb opcions de desbancar als “a priori” favorits al triomf final.





La meteorologia va jugar un paper important en la pujada de l’Automòbil Club d’Alacant

La pluja va ser protagonista durant el primer dia de competició (dissabte dia 3), la pujada de carrera es va disputar amb l’asfalt mullat. Per a la següent jornada la previsió era de bon temps, com així va ser, i per tant els millors cronos es van marcar en les dues pujades disputades el diumenge (dia 4).





Gerard va estar més a prop que mai de l’objectiu

En la segona pujada de carrera del meeting (primera del diumenge), el pilot de Gedith Center va aturar el crono en 2’37”057, a només tres dècimes de Gaig, però amb “Lolo Avilés” a 8 dècimes per darrere. El podi semblava assegurat, però tot es jugaria en la pujada final.

A la pujada decisiva Gerard no va poder rebaixar el seu registre (2’37”384), mentre que Gaig el va rebaixar 1” i escaig, amb el que en la suma de tots dos parcials, el pilot de Porsche va aconseguir el seu primer triomf a IBI.

Cal destacar que el pilot andorrà va tornar a superar a Avilés, en aquesta ocasió per 3 dècimes i es va assegurar la segona posició del podi alacantí.

Una vegada finalitzat el lliurament de trofeus als guanyadors, Gerard feia la següent valoració: “Estem contents del desenllaç del meeting. No havíem estat mai tan prop del Porsche i això és una gran motivació per a continuar millorant i poder pujar a l’esglaó més alt del podi en alguna de les pròximes carreres. A més “Lolo” (Avilés) ve molt fort per darrere i no ens podem adormir. Les diferències són mínimes i qualsevol dubte et pot allunyar de les posicions capdavanteres”.

El pròxim cap de setmana (dies 10 i 11) la cita serà a Arinsal. Gerard de la Casa acudirà a la pujada de l’ACA CLUB amb l’objectiu de repetir el triomf de la passada edició.