Èxit de vendes de l’estand andorrà a la Setmana del llibre en català

Conclosa una nova participació més d’Andorra a la Setmana del llibre en català, l’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques fa un balanç satisfactori i positiu de la participació en la 39a edició del certamen. L’estand número 7, compartit entre el Govern d’Andorra, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació Llibre del Pirineu, ha comptat amb una molt bona afluència de públic i s’han registrat millors dades de venda que l’any passat.

La paradeta andorrana oferia prop de 200 títols diferents i finalment s’han venut 208 llibres en total, una dada força superior a la que es va assolir l’any passat, quan l’edició de la fira es va veure marcada especialment per la pandèmia de la COVID-19.

Els títols més venuts han estat els següents:

Ficció

– La pífia, de Greg Coonen, d’Anem Editors.

Gran és la negra nit, de Domènec Ferran, de Límits.

No ficció

Carlemany i Andorra, d’Oliver Vergés, d’Anem Editors.

86 itineraris. Andorra, les millors ascensions i excursions, de Carles Gel, d’Editorial Andorra.

Infantil i juvenil

Perdut al bosc, d’Alícia Gómez, d’Editorial Andorra.

Fugiu de la lluna plena, d’Alberto Casamayor, d’Edicions Salòria.

Per altra banda, també cal destacar el ressò de l’última obra publicada per Iñaki Rubio: Morts, qui us ha mort? publicada per l’editorial Comanegra, i posada a la venda l’1 de setembre. Segons fonts de l’editorial, s’han venut uns 150 exemplars al seu estand durant La Setmana.

El Govern valora positivament la participació activa a una nova edició de la Setmana del llibre en català perquè permet donar visibilitat al sector del país. A més, tot i no haver pogut celebrar el dia dels Pirineus el 8 de setembre, l’acceptació de les activitats proposades per donar a conèixer tant la producció editorial d’Andorra i del Pirineu com els escriptors del país també es valora de manera molt positiva. El dia 12 de setembre al matí es van agrupar 3 presentacions de novetats d’Anem Editors i d’Editorial Límits, així com signatures dels autors. Les presentacions o altres activitats relacionades amb les novetats suposen sovint un augment de vendes.

La presència a la fira de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va permetre, també, donar visibilitat a l’estand d’Andorra i consolidar la relació que existeix entre el certamen i el Govern, existent des del 2012, primer any que Andorra hi va participar.