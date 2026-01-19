FGC millorarà la protecció contra despreniments a un vessant de la línia Lleida-La Pobla de Segur

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha licitat aquesta setmana els treballs per a la millora de la protecció contra despreniments al vessant 3 de la línia Lleida-La Pobla de Segur, al baixador de Santa Linya, al terme municipal de Les Avellanes i Santa Linya (Noguera). Concretament, s’hi instal·larà una barrera dinàmica de 4 metres d’alçada i 50 metres de longitud per a aturar la caiguda de roques, amb una capacitat d’absorció d’energia de fins a 1.500 kJ. A més, al talús de sota el vessant s’hi instal·laran 1.450m2 de malla de triple torsió adossada al talús amb un reforç d’ancoratge i un lligat de cable d’acer de 12mm.
Els treballs s’han licitat per un import de 163.500 euros (abans d’IVA) i, un cop adjudicats, tindran un termini d’execució de 22 setmanes. Amb aquesta actuació, Ferrocarrils haurà actuat en la millora de la protecció de 16 quilòmetres de talussos i vessants de la línia des que en va assumir la titularitat, amb diferents actuacions d’estabilització i d’instal·lació de barreres.
Les obres s’emmarquen dins del constant procés de manteniment i renovació de les infraestructures que Ferrocarrils duu a terme amb l’objectiu d’assegurar la robustesa de les instal·lacions i la fiabilitat i la puntualitat de les circulacions.
Més de 80 milions d’inversió a la línia Lleida-La Pobla de Segur des del 2016
Les obres d’instal·lació de barreres dinàmiques formen part del pla d’actuacions de Ferrocarrils a la línia Lleida-La Pobla de Segur, que preveu intervencions en talussos, túnels, vessants, ponts, vies i enclavaments, a banda de la supressió de passos a nivell. En total, des que Ferrocarrils en va assumir el servei l’any 2016, ha invertit més de 80 milions d’euros en aquesta línia. Dos terços d’aquesta inversió (55 milions) han correspost a treballs de reforç de la infraestructura.