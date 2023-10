Darreres rutes guiades i vies ferrades de tardor a Encamp

Indicador senyalitzant la Ruta dels Orris (Comú d’Encamp)

Les rutes guiades de tardor organitzades pel Comú d’Encamp finalitzaran amb la Ruta dels Orris, la sortida a l’Alt del Griu i les vies ferrades als Clots de l’Aspra, el Coll dels Isards i el Bony d’Envalira. Les dues primeres activitats es faran aquest dissabte, 28 d’octubre, i les vies ferrades el proper dimecres 1 de novembre.

Les inscripcions encara estan obertes i es poden fer directament a l’Oficina de Turisme d’Encamp o a través del WhatsApp +376 641 000. Les sortides per a les rutes de dissabte seran a les 9:30 hores i per a les vies ferrades de dimecres que hi haurà sortides a les 9, 12 i 15 hores (depenent del recorregut).

Totes les sortides es faran des de davant de l’Oficina de Turisme i el cost de la inscripció és de 5 euros per a cada activitat. En el cas de les vies ferrades, la inscripció inclou el lloguer del material (dissipador, arnès i casc).





Ruta dels Orris

Pel que fa a la ruta dels orris, l’itinerari recorrerà la part alta de la vall dels Cortals fins a la collada d’Enradort, on es troben l’Orri Vell, el d’Emportona i el d’Enradort.

La ruta permet descobrir la història i les funcions dels orris, unes estructures de pedra típicament pirinenques que els pastors utilitzaven per a les seves tasques durant la temporada d’estiu.

Els orris representen una part essencial del paisatge de muntanya i un sector primordial de l’economia d’Andorra. Formen un patrimoni rellevant de l’arquitectura vernacla de l’alta muntanya del Pirineu, amb totes les construccions realitzades amb pedra seca, seguint les tècniques ancestrals de l’arquitectura feta amb pedra i terra del lloc. Durant la ruta es podran veure dos orris reconstruïts.

La sortida és de nivell fàcil, amb una llargada de 8 km i d’una durada estimada de 4-5 hores. El desnivell és de 600 metres de pujada + 600 de baixada.





Sortida a l’Alt del Griu

Aquesta ruta escarpada s’inicia des dels Cortals d’Encamp, concretament a la Borda del Tresà.

El camí passa pel bosc del Campeà, des d’on se segueix el camí cap al refugi d’Ensagents, es puja al costat del riu fins a arribar al primer i segon llac d’Ensagents. Llavors, el camí puja en direcció nord-oest pel serral d’Entinyola. Des del cim, el més alt de la parròquia, es pot gaudir d’una panoràmica de 360° de la geografia andorrana.

Aquest itinerari permet descobrir la bonica vall d’origen glacial d’Ensagents i gaudir d’àmplies panoràmiques sobre els principals circs glacials de la parròquia d’Encamp i la resta del Principat.

Es tracta d’una ruta de nivell difícil amb una durada estimada de 5-6 hores. El desnivell és de 850 metres de pujada + 850 metres de baixada.





Vies ferrades

En quan a les vies ferrades, hi ha tres itineraris disponibles: el Coll dels Isards (és de dificultat de nivell fàcil), els Clots de l’Aspra (de nivell mitjà, apta per a debutants) i el Bony d’Envalira (de nivell difícil), per a aquesta darrera cal experiència prèvia.