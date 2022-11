Dansa de “quirats”, a Andorra la Vella, amb la ballarina Cristina Terentiev i El Trencanous

La ballarina Cristina Terentiev, solista de la International Ballet Company de Moldàvia, actuarà el dimarts dia 8 de novembre sobre l’escenari del Centre de Congressos, a Andorra la Vella. Ho farà amb El Trencanous, un espectacle que ella mateixa descriu com d’extrema bellesa, tant com un diamant.

Sobre l’escenari Cristina viu la dansa i la transmet amb tota la seva passió i sentiment. “És impossible separar la dansa de les emocions” explica mentre se li il·lumina la mirada parlant de l’obra. Una llarga carrera sobre els escenaris de tot el món fan de Cristina una ballarina entregada i apassionada que, a més, ha construït no només la seva vida professional sinó també familiar entorn la dansa. Compartint escenaris amb el seu marit Alexei Terentiev, també solista de la companyia, i fins i tot amb l’ajuda de la filla del matrimoni que ara ja gran els pot donar suport en les actuacions.

La companyia de la International Ballet Company de Moldàvia va sorgir arran de la terrible crisi humanitària que s’està vivint a Ucraïna. L’antiga companyia del Ballet de Moscou es va haver de reestructurar i en va sorgir aquesta nova companyia en la qual hi ha ballarins i ballarines de Moldàvia, Ucraïna i d’altres països com Japó, Itàlia, Anglaterra, Espanya i França. Un grup molt divers, que s’ha format en escoles diferents i que han trobat una complementació i integració única damunt dels escenaris. La International Ballet Company de Moldàvia destaca per la seva depurada tècnica i una excel·lent interpretació.

Un dels objectius de la International Ballet Company de Moldàvia és apropar el ballet a la ciutadania. Per això, han escollit un títol tan estimat com és El Trencanous, esperant fer gaudir als amants de la dansa i animar als que encara no han vist mai cap ballet a fer-ho amb una obra que, segur, els agradarà.

Així, l’espectacle se celebrarà el dimarts, dia 8 de novembre, a les 20h, al Centre de Congressos d’Andorra La Vella. Les entrades estan disponibles de forma anticipada en la venda online a la web: www.4tickets.es/internationalballetcompany. A més, per tal de facilitar l’accés a la cultura han establerts importants descomptes en el preu de l’entrada per a grups a partir de quatre persones.