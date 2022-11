Dades “de rècord” en afluència de turistes a l’Alt Pirineu i Aran als nou primers mesos de 2022

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha confirmat que l’estiu de 2022 ha estat “de rècord” pel que fa a xifres de visitants i de pernoctacions a la demarcació, que segueix tenint el Pirineu com la zona que atrau més turistes. En el balanç definitiu -del qual ja se’n va fer un avanç ara fa un mes- s’ha destacat l’increment d’un 6,4% en el nombre de viatgers i un 1,28% en pernoctacions respecte del mateix període de l’any passat, que ja havia superat tots els registres anteriors.

Els bons resultats del període estival es fan extensius als primers nou mesos de 2022, ja que, entre gener i setembre, la demarcació ha rebut 1.014.678 turistes, que han fet 2.671.373 pernoctacions. La xifra representa segons el Patronat el volum més elevat “de tots els temps”, tot superant així els anys 2019 (un 4,3% més de viatgers i un 10,2% més de pernoctacions) i el 2006 (+15,2% i +9,2%, respectivament).

D’aquestes xifres totals de gener a setembre, més de la meitat corresponen als quatre mesos de la campanya d’estiu. Així, de juny a setembre hi ha hagut 581.616 viatgers i 1.562.637 pernoctacions, sumant les dades que l’INE recopila sobre el comportament turístic en els establiments d’hoteleria, càmpings, turisme rural i apartaments turístics. Aquestes dades absolutes representen un increment notable de pernoctacions (+9,36%) respecte a l’estiu del 2019, de manera que no només s’ha recuperat els clients sinó que s’ha superat les xifres prepandèmia, cosa que semblava difícil després d’un excel·lent 2019.

Una de les millors notícies d’enguany ha estat la recuperació del turisme estranger, que havia desaparegut completament al 2020 a causa dels tancaments de fronteres per la pandèmia. S’ha quasi igualat el nombre de viatgers de 2019 -més de 99.000- i s’ha superat lleugerament les pernoctacions estrangeres d’aquell any: n’hi ha hagut 227.000, unes cinc mil més. I respecte del 2021, els increments són del 76% i el 78% respectivament.

Això ha fet que els visitants de fora de l’Estat tornin a representar al voltant d’un de cada sis turistes: 17% del total pel que fa a viatgers i 14’5% quant a pernoctacions. Tanmateix, la gran majoria de persones que visiten la demarcació segueixen sent de la resta de Catalunya.

L’activitat a l’aire lliure, principal atractiu

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, es mostra satisfeta de totes aquestes dades i valora que, malgrat el difícil context econòmic, s’ha viscut “un increment de la demanda de l’oferta turística del Pirineu i les Terres de Lleida”, que atribueix a “les moltes ganes que tenia la gent de viatjar després de les restriccions viscudes durant els dos anys anteriors a causa de la COVID-19″.

Més enllà de les xifres, Pujol assegura que “els turistes han posat en valor els diferents atractius” i la demarcació, tant pel que fa a l’Alt Pirineu com a la regió de Lleida, “s’ha convertit en “una destinació preuada per a tots aquells que valoren la natura i les activitats a l’aire lliure, amb una àmplia oferta turística d’àmbit familiar en un entorn rural i sense massificacions”, malgrat aquest nou increment de visites. Resultats per sectors Del milió i mig de pernoctacions de l’estiu, més de la meitat (804.000) les han registrat els hotels, repartides entre un total de 355.000 hostes que, per tant, hi han passat de mitjana entre dues i tres nits. La xifra de nits d’hotel és un 7,5% superior a l’estiu de 2021, però un 1% inferior als mateixos mesos de 2019.

Mentrestant, als càmpings han tingut unes 576.000 pernoctacions, reservades per 169.000 turistes, un 7% més que el 2021. El turisme rural ha registrat 37.000 viatgers, que han fet 115.000 pernoctacions, un 31% més l’any anterior a la pandèmia, però un 10% menys que al 2021. Finalment, els apartaments turístics han tancat amb 66.000 nits d’allotjament -un 6% més que al 2021- sol·licitades per més de 19.000 usuaris; és a dir, una mitjana d’estada de més de tres nits per persona.