Deixa’m odiar-te, d’Iguazel Serón

Títol: Deixa’m odiar-te

Autor/a: Iguazel Serón

Pàgines: 240

Editorial: Editorial La Galera

Sinopsi:

Una comèdia romàntica gai completament dolça, divertida i molt, molt addictiva. El Collins comença el seu primer any d’universitat estudiant la carrera dels seus somnis. Però hi ha una cosa que se li dona molt pitjor que estudiar: socialitzar. Per això, quan li ofereixen formar part del grup de teatre, no dubta a apuntar-se.

El problema? No tenen ni un duro. La solució? El Marco Ferrer, un “guaperes” amant dels cotxes a qui haurà d’aprendre a tolerar si vol que l’obra d’aquest curs surti endavant. Però, l’animadversió inicial aviat es convertirà en mirades còmplices i sentiments que no podran frenar.

Un #FromEnemiesToFriendsToLovers que no podràs deixar de llegir.

Font: lacasadellibro