D’Amic i Amat. Apòstols de la joia de seguir el Crist

Estimats diocesans, estimada església d’Urgell,
Hem començat un nou curs pastoral, la catequesi, l’escola, els equips de Càritas parroquial, els grups de pregària, de lectio divina i tantes altres activitats que en les nostres parròquies oferim per a poder créixer en la fe i en la joia de seguir Jesús de Natzaret.
Us proposo el lema d’aquest any pastoral: Apòstols de la joia de seguir el Crist. Us convido a fer-lo nostre i a motivar totes les activitats i experiències que farem en aquest curs com a leitmotiv de la nostra acció pastoral com a Diòcesi d’Urgell.
En primer lloc, som cridats a ser apòstols. Però, què és un apòstol? Un apòstol és el qui s’ha emmirallat de tal manera en el seu mestre que vol continuar el missatge que li ha estat donat perquè creu que té sentit i que ofereix una vida plena. Jesús de Natzaret escollí, després d’haver pregat el Pare, els seus deixebles, els qui l’acompanyaren per les terres de Galilea i de Judea. I aquests van esdevenir apòstols, o sigui, continuadors de l’obra de Jesús. Un nou curs per a ser apòstols en la família, en la feina, en la catequesi, en els carrers dels nostres pobles pirinencs i de la plana d’Urgell.
En un segon moment, només per al pobre és joiós el missatge, així el prof. P. D. Barthélemy O.P. ens introdueix al tema de la joia en la vida cristiana. La joia va indirectament unida amb la pobresa. Pobres són els qui, mancats de propietats, tenen espai lliure per a acollir amb alegria Déu i el seu missatge. Quan nosaltres volem seguir el Crist poc a poc ens anem expropiant i despullant i d’aquesta manera el nostre ésser va prenent l’essència de la joia, de la benaurança. No pot existir un autèntic apòstol sense joia, sense el sentit de felicitat. Qui comunica el Senyor, no pot no fer-ho sense l’entusiasme joiós.
I finalment el tercer element d’aquest lema pastoral, el seguiment sigui en l’àmbit professional, acadèmic, familiar consisteix en un procés de configuració, seguim per a conèixer i aprendre. En aquest nou curs pastoral us convido a començar grups de lectio divina, a conèixer la Paraula de Déu perquè serà així com aprendrem qui és Jesús de Natzaret i com el seu missatge serà atractiu per a la nostra societat, tan necessitada de referents.
Per a poder seguir el Crist l’haurem de conèixer millor, fem doncs de les nostres comunitats cristianes dels nostres pobles, escoles d’escolta dels germans que trobem, perquè és ben cert que qui no vulgui escoltar Déu, no té res a dir al món.
Amb el desig i la pregària d’un curs per a esdevenir apòstols joiosos del seguiment del Crist, del Vostre servidor,
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell