Integra Pirineus continua amb el projecte d’assistència personal

Integra Pirineus continua enguany amb el Projecte d’assistència personal, que consisteix en un acompanyament personalitzat que promou la inclusió i l’autonomia de les persones. L’usuari del servei tria quins són els suports que vol rebre, com, quan i on, amb l’objectiu final de fomentar la seva capacitat de prendre decisions per si mateix. Aquesta iniciativa s’adreça a joves de 12 a 30 anys que tinguin una discapacitat intel·lectual i/o trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) i un grau de dependència I, II o III.
Actualment, Integra Pirineus ofereix aquesta figura a l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars Jussà. L’entitat aporta unes hores de suport setmanal en les tasques on la persona ho necessiti: activitats d’oci i esportives, laborals i educatives, l’ús del transport públic o gestions de tot tipus. Aquest acompanyament varia en funció de cada usuari.
L’assistència personal es duu a terme des de l’any 2022. El darrer any s’han atès un total de 8 persones i l’equip d’assistents personals ha estat format per 6 persones distribuïdes en les tres comarques del programa.
Valoració positiva
Integra Pirineus fa una valoració positiva del servei especialitzat per a persones amb discapacitat, tenint en compte que no existia al territori. És per això que l’entitat planteja aquest any arribar a més persones perquè puguin gaudir-ne. “Considerem que s’han d’aprofitar aquests projectes pilots, ja que són una oportunitat per a contribuir a la incorporació estable d’aquesta figura de suport individualitzat a la cartera de serveis socials de la Generalitat de Catalunya“, han indicat des d’Integra Pirineus.
Per a més informació sobre el projecte, es pot contactar amb Integra Pirineus al telèfon 973 35 29 66. La iniciativa la finança el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya.