Títol: Daisy Jones And The Six

Durada: 60 minuts

Gènere: Drama, musical

Creació: Scott Neustadter, Michael H. Weber

Intèrprets: Riley Keough, Sam Claflin, Nabiyah Be

Temporades: 1 Capítols: 13

Daisy Jones & The Six és una sèrie drama musical basada en la novel·la homònima de Taylor Jenkins Reid. La història, ambientada a finals de la dècada dels 70, segueix la banda de rock Daisy Jones & The Six, una de les més populars de l’època. Tot i això, inexplicablement, el grup decideix deixar d’actuar després d’esgotar totes les entrades del seu darrer concert.

Temps després, Daisy i la resta d’integrants de The Six es reuneixen per a explicar quines van ser les veritables motivacions que els van empènyer a baixar dels escenaris. En aquest viatge, es narra l’inici al món de la música de Daisy Jones i com de la nit al dia va entrar a formar part de la banda The Six, per a compartir protagonisme amb la seva estrella, Billy Dunne.

Sensacine