Sortida als Aiguamolls del Pla de Santa Maria

Aiguamolls del Pla de Santa Maria, a l’Alt Camp (Ajuntament del Pla)

Aquesta ruta permet fer un sorprenent recorregut apte per a totes les edats de gairebé dos quilòmetres entre camps de conreu i boscos, tot descobrint les construccions de pedra seca més rellevants d’aquest indret de l’Alt Camp. Una activitat per a descobrir amb els vostres fills.

També podeu compartir un escenari natural com són els aiguamolls, únics a la comarca, amb un antic corral rehabilitat com a punt de trobada. Els aiguamolls són parada de nombrosos ocells (entre ells, importants espècies protegides) i espai privilegiat per a poder-los observar.

Enmig de dues zones industrials molt grans -Valls i el Pla de Santamaria-, trobar aquest petit refugi és tota una sorpresa. El recorregut transcorre majoritàriament entremig de finques rústiques, camps d’ametllers, conreus i cabanes de pedra seca.





Per www.surtdecasa.cat