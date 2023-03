Cultura suma una nova col·laboració exterior per a la promoció dels artistes amb l’acord amb la FiM Vila-seca

A la dreta d’alcalde de Vila-seca, Pere Segura i, al seu costat, Montserrat Planelles (SFGA)

El Govern ha signat aquest dimecres al matí un acord de col·laboració amb la Fira de Música Emergent i Familiar (FiM) Vila-seca per a promoure l’intercanvi artístic i la presència al festival de propostes musicals procedents d’Andorra. Així, fruit d’aquest acord, la FiM programarà un grup procedent del Principat que hagi participat en la convocatòria artística. L’acord es pacta per primera vegada per a l’edició d’enguany, i es prorrogarà automàticament per a les edicions dels propers anys.

Han signat aquest acord de col·laboració Montserrat Planelles, directora de Promoció Cultural del Govern d’Andorra, i Pere Segura, alcalde de Vila-seca, al Castell de la ciutat.

Aquest acord s’emmarca en la voluntat de la Fira de Música Emergent i Familiar d’establir col·laboracions amb institucions i agents culturals dels territoris de parla catalana amb l’objectiu de reforçar el seu paper vertebrador de l’escena musical emergent i familiar de Catalunya. Per la seva banda, el Ministeri de Cultura i Esports del Govern d’Andorra, a través de l’Àrea d’Acció Cultural, té, entre altres finalitats, la de difondre i promocionar internacionalment el sector musical andorrà i contribuir a crear nous públics i mercats per a les propostes artístiques andorranes.

En les properes setmanes s’anunciarà la proposta andorrana que actuarà a la FiM Vila-seca 2023 entre el 4 i el 7 de maig. Aquest és el segon acord que signa Cultura amb una fira professional del mercat català, el primer va ser el Mercat de Música Viva de Vic. Aquests acords permeten donar seguiment a l’estratègia del Ministeri per a internacionalitzar i professionalitzar el seu sector musical. El Govern anunciarà ben aviat dos acords més amb fires i mercats professionals estratègics que completaran el ventall d’oportunitats professionals que està creant per al seu sector de les arts escèniques.





La FiM Vila-seca

La FiM Vila-seca celebrarà la seva propera edició del 4 al 7 de maig de 2023. L’objectiu és consolidar-se com a aparador i mercat de la música moderna emergent i dels espectacles musicals familiars fets a Catalunya. La propera edició de la fira de música emergent i familiar de Vila-seca vol seguir treballant la recuperació d’un aparador professional de referència, que pretén contribuir a l’enfortiment del sector de la música en viu emergent i familiar. A finals del mes de març, la FiM Vila-seca anunciarà la programació després de rebre més de 500 propostes musicals en la seva convocatòria artística.

L’Ajuntament de Vila-seca, principal organitzador de la fira, aspira a consolidar la FiM com la cita primaveral de música emergent i familiar de Catalunya, tant per a professionals i artistes com per a públic en general del Camp de Tarragona, la Catalunya Sud i el conjunt del país. La FiM Vila-seca també rep el suport de la Diputació de Tarragona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.