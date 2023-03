La Fura dels Baus, protagonista de la prèvia de les Finals de la Copa del Món d’esquí

Un dels espectacles de La Fura dels Baus (Jean Louis Fernández)

La companyia teatral La Fura dels Baus protagonitzarà un esdeveniment el dissabte 11 de març a l’eix comercial d’Andorra, que marcarà el final del compte enrere per a la celebració de les Finals de la Copa del Món d’esquí Andorra 2023.

La prestigiosa firma teatral coneguda per nombroses gires de gran impacte arreu del món i per la seva mítica actuació durant la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, desembarca al país dels Pirineus amb un impressionant espectacle itinerant. La rua “El camí a les Finals” by La Fura dels Baus, que s’iniciarà a les 19 hores a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany i que s’allargarà fins a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella, servirà per a animar tota la ciutadania a viure de prop la gran cita esportiva que arrencarà al cap de dos dies.

La desfilada comptarà amb la participació d’infants i joves de tots els esquí clubs d’Andorra que, a ritme del grup de fusió-percussió Brincadeira, aniran aturant-se en quatre punts del camí, símbol de les quatre grans fites que ha assolit Grandvalira al circuit de Copa del Món d’esquí alpí: les proves del 2012 i 2016, les Finals del 2019 i les noves Finals d’aquest 2023. La Fura dels Baus, que feia més de 20 anys que no visitava Andorra, aportarà espectacularitat i notorietat a l’esdeveniment a través dels seus muntatges transgressors que sorprendran el públic en els diferents punts del recorregut.

Aquest espectacle serà l’arrencada de tot un programa d’activitats paral·leles a les competicions esportives, l’Ski Festival, que s’allargarà durant tota la setmana de les Finals de la Copa del Món. Oferirà una àmplia oferta d’activitats lúdiques, recreatives, d’oci i d’esbarjo concebudes sota el concepte d’sportainment, és a dir, amb l’objectiu de crear un ambient festiu, distès i entretingut per tal que tot tipus de públic, des del més fanàtic de l’esquí fins al més generalista, gaudeixi al màxim de l’esdeveniment esportiu.

L’Ski Festival s’iniciarà formalment amb la cerimònia d’inauguració de les WCF2023, que tindrà lloc a la plataforma de Soldeu el dilluns 13 de març a les 19.30 hores, tot i que el públic podrà anar escalfant motors des de les 18 hores. Després dels parlaments de les autoritats, la pista Avet es tornarà a convertir en una pantalla gegant que acollirà un nou mapping audiovisual immersiu, un espectacle que endinsarà el públic en un viatge que parteix de les llegendes andorranes per a mostrar els valors de les seves muntanyes. La cerimònia culminarà amb la presentació dels països i disciplines participants i amb un espectacle de mapping, llum, so i pirotècnia.