Cuina pas a pas: Truita a la francesa original

Truita tradicional de França, fàcil i cremosa! Aquesta és la truita d’ous francesa, autèntica, que a través de la seva cocció i anar remenant la barreja; en menys de tres minuts aconseguireu una truita a la francesa deliciosa, cremosa i autèntica!
Ingredients per a una truita:
- 2 o 3 ous frescos (a temperatura ambient)
- Oli d’oliva verge extra o suau
- Mantega
- Sal
- Cibulet (opcional)
- Pebre negre
Recepta escrita, AQUÍ!
Més receptes a: cuinapasapas.com, instagram.com/cuinapasapas i https://www.youtube.com/@cuinapasapas/videos.