Cuina pas a pas: Truita a la francesa original

In: Andorra

Truita tradicional de França, fàcil i cremosa! Aquesta és la truita d’ous francesa, autèntica, que a través de la seva cocció i anar remenant la barreja; en menys de tres minuts aconseguireu una truita a la francesa deliciosa, cremosa i autèntica!

Ingredients per a una truita:

  • 2 o 3 ous frescos (a temperatura ambient)
  • Oli d’oliva verge extra o suau
  • Mantega
  • Sal
  • Cibulet (opcional)
  • Pebre negre

Recepta escrita, AQUÍ!



Més receptes a: cuinapasapas.com, instagram.com/cuinapasapas i https://www.youtube.com/@cuinapasapas/videos.

