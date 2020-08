Cribratge per a tots els alumnes majors de sis anys i el personal docent abans del retorn a les escoles

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han comparegut aquest dijous per exposar el protocol dissenyat des d’ambdós ministeris per al retorn a les aules d’aquest setembre. Tal com ja havia anunciat la titular d’Educació, “la voluntat de l’Executiu és que els alumnes puguin retornar a les aules amb la màxima normalitat possible”. En aquest sentit, Vilarrubla ha destacat que es mantindrà el concepte de nuclis de convivència que ja es va posar en pràctica durant el mes de juny, però que ara s’ampliarà a tot el grup-classe.

Per tal que aquest retorn a les aules es faci reduint al màxim la possibilitat de contagis, Martínez Benazet ha indicat que es farà un cribratge massiu a tots els alumnes majors de sis anys i a tot el personal docent –incloent-hi també els adults que no són professors però que entren en contacte amb els estudiants, com ara personal de menjador– la setmana abans que comencin les classes. Per permetre que tots puguin fer-se les proves, el retorn a l’aula es farà de manera esglaonada: així, es manté el dia 9 de setembre com la jornada d’inici de curs per als alumnes de primària i s’estableix el dia 14 com el dia de retorn per als de secundària.

El titular de Salut ha indicat que el cribratge, gratuït i voluntari, permetrà “que entre els grups de convivència es puguin aixecar les mesures que actualment són d’aplicació, com l’ús de la mascareta i la distància interpersonal”. Això sí, si hi ha alumnes o professors que decideixen no fer-se les proves, aquests no podran interactuar amb la resta de la classe i hauran de mantenir aquestes mesures durant 14 dies, el temps màxim d’incubació del virus.

Un cop més, Martínez Benazet ha apel·lat a la corresponsabilitat de la societat per poder aturar el virus, i ha demanat que les proves es facin d’una manera massiva. Les famílies rebran una carta on se’ls indicarà quins dies poden realitzar-se el test i on. El cribratge, que es farà en stoplabs habilitats, consistirà en dos proves: una diagnòstica, per saber si la persona està infectada en aquell moment, i una d’anticossos. Per tant, el cribratge servirà, a més, per tenir una visió de l’estat immune de la població. La voluntat de l’Executiu és que aquestes proves es puguin repetir de manera periòdica.

D’altra banda, els dos ministres han recordat que el fet de mantenir els grups-classe permetran fer “aïllaments selectius” en cas de confirmar-se algun positiu. D’aquesta manera, han afegit, “quan hi hagi un cas confirmat, s’aïllarà el seu nucli de convivència sencer” i es mantindrà un aïllament d’una setmana, repetint-los les proves diagnòstiques per comprovar que no hi ha hagut contagi abans de poder retornar a classe.

Pel que fa als busos escolars, la titular d’Educació ha confirmat que, com que també es té un llistat dels usuaris de cada línia, l’aforament d’aquests vehicles es podrà augmentar al 100%. Això sí, “mantenint sempre que sigui possible l’ús de la mascareta i les distàncies de seguretat”. En els espais comuns dels centres educatius i quan no es puguin mantenir els grups-classe, els majors de sis anys hauran de dur mascareta.