4 nous afectats i un ingrés a planta de l’hospital per Covid-19

En les darreres hores s’ha produït un nou ingrés a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell a causa del coronavirus. Actualment aquest és l’únic pacient ingressat, ja que dilluns es va donar d’alta el darrer que hi romania. Segons ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, es tracta d’una persona relativament jove que els metges han optat per mantenir en observació al centre hospitalari.

Així mateix, també s’ha anunciat que hi ha 4 nous afectats, el que eleva el total d’infectats per la malaltia a 981. Per contra, hi ha hagut 3 persones que ja han donat negatiu en el test, pel que el nombre de curats és de 858.

La xifra d’afectats actius augmenta d’un i se situa en 71. Les defuncions es mantenen en 53.

Martínez Benazet ha insistit en que cal respectar les mesures de prevenció –ús de la mascareta, manteniment de les distàncies entre persones i la higiene freqüent de mans-, també al viatjar. Segons ha explicat el ministre de Salut, al tornar de vacances “importem el virus, i això ens preocupa”.