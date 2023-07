Creix la falsificació documental per a obtenir residència i treball

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

Els darrers dies, quatre persones han estat detingudes com a presumptes autores de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic per alterar o falsificar documentació sobre la seva experiència laboral per tal d’obtenir l’autorització de residència i treball.

Es tracta d’una dona de 30 anys, un home de 37 anys i dos homes més, pare i fill, de 45 i 24 anys respectivament. En aquest darrer cas, hauria estat el pare qui hauria manipulat la documentació que el fill va presentar al Servei d’Immigració.