7a edició de la Trobada d’Astronomia dels Pirineus

Una persona admirant la immensitat del cel estrellat (standret)

Aquest cap de setmana se celebra la setena edició de la Trobada d’Astronomia dels Pirineus, organitzada per l’Agrupació Astronòmica de la Seu d’Urgell. La proposta s’adreça especialment als aficionats a l’observació del cel, però des de l’organització remarquen que és oberta a tothom i que no cal tenir coneixements previs per a participar-hi i gaudir de les observacions. A més a més, no cal inscripció prèvia.

La trobada es durà a terme al Refugi de la Basseta, a l’estació d’esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm. Els participants es trobaran avui divendres, a les 21 hores, per a sopar al refugi. Tot seguit, a les 22:30 hores, començarà la plantada de telescopis pern a fer una primera activitat d’observació i astrofotografia, que inclourà una xerrada sobre conceptes bàsics i guia del cel. L’observació de diversos objectes del Cel Profund començarà a la mitjanit.

El programa continuarà aquest dissabte, dia 15. Després de l’esmorzar i d’un matí en què hi haurà l’opció de fer una excursió per l’entorn de l’estació, al migdia (12.30 hores) es farà una observació solar, amb instruments específics per a garantir una activitat segura. Tot seguit, a les 13:30 hores, hi haurà el dinar al Refugi de la Basseta.

Al mateix edifici, des de les 18 hores s’oferirà tallers i xerrades sobre astronomia i astrofotografia, a càrrec d’experts. Entre els ponents hi hauarà Carlos Uriarte, astrofotògraf amb reconeixement internacional per les seves publicacions en fòrums i revistes especialitzades i guanyador de premis Atik i Optolong.

Després es parlarà de l’obertura de nous camins en l’astrofotografia durant la pandèmia (l’any 2020), a càrrec de Jaume Oliver, astrofotògraf especialitzat en planetària, amb una llarga experiència en el món de l’astronomia. Oliver ha estat president de l’Associació Astronòmica d’Astrotorroja durant més de 20 anys.

Per a acabar, hi haurà una ponència sobre “astrofotografia sense complicacions”, a càrrec de Marc Abelló, fundador d’Astrotivissa. Abelló compta amb un excel·lent bagatge en aquest àmbit i en l’ús de càmeres i elements electrònics.

La Trobada es completarà amb el sopar, a les 21 hores, i amb una segona nit de plantada de telescopis, activitat d’observació i fotografia, a partir de les 23 hores.