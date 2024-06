Cop dur per a l’esquí andorrà per la decisió de la FIS de triar Narvik

La delegació andorrana, amb el cap de Govern, quan s’esperava el resultat de la votació que no ha acompanyat a Andorra (FAE)

La seu dels Mundials d’esquí alpí del 2029 serà Narvik. Els noruecs han aconseguit els vots que els han permés superar per majoria a les candidatures d’Andorra i Val Gardena. Passaven pocs minuts de les 19 hores (21 hores a Andorra) quan el president de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), Johan Eliasch, ha fet l’anunci des del Harpa Concert Hall Conference Center de Reykjavík (Islàndia), un nomenament que també s’ha pogut seguir per tot el món en streaming des del canal youtube de la FIS.

En una decisió d’’última hora, valorant el gran potencial de les tres candidatures per al 2029, la FIS ha considerat fer una altra votació per al 2031 en la qual l’estació italiana de Val Gardena ha superat a Andorra per 14 vots a 6.

El director de la candidatura Andorra 2029, David Hidalgo ha fet una valoració després del resultat: “Quan la política mana sobre la realitat, a vegades hi ha decisions que són totalment injustes com tothom ens ha dit. Nosaltres seguirem treballant per a fer-ho el millor possible”. Pel que fa a la decisió de també atorgar els mundials del 2031, Hidalgo ha manifestat “crec que hi havia una intenció de no deixar sense premi a Andorra, però hi ha uns components polítics que malauradament s’han imposat”. I ha afegit: “L’equip ha fet una gran feina, em sap greu perquè el país s’ha bolcat”.