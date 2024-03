Convoquen les subvencions per al 2024 destinades a federacions, entitats i clubs esportius

Imatge d’un partit de la selecció andorrana absoluta d’handbol (FAH)

El Govern ha aprovat aquest dimecres l’obertura de la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts a les federacions esportives, als clubs històrics i al Comitè Olímpic Andorrà (COA) per al 2024. La convocatòria de subvencions d’enguany està dotada amb una partida total de 4,3 milions d’euros, dels quals 2,2 milions d’euros es van avançar al gener –en base a la subvenció atorgada el 2023 a les entitats esportives –, perquè les entitats poguessin disposar de liquiditat per dur a terme les activitats previstes per als primers mesos de l’any, mentre que 2,1 milions d’euros s’atorgaran un cop es tanqui la present convocatòria dels ajuts.

D’altra banda, les entitats esportives que participin als Jocs dels Petits Estats 2025 podran optar a uns ajuts complementaris a la subvenció anual per a destinar-los als programes de preparació específics per a aquesta competició que se celebrarà al Principat, l’import total d’aquesta partida és de 350.000 euros.

El termini de presentació de les dues sol·licituds finalitza el dia 12 d’abril i s’han de lliurar mitjançant la Plataforma digital d’ajudes a l’esport. Les entitats que concorrin, pel que fa als ajuts per a l’exercici 2024, hauran d’aportar el pressupost d’enguany i la corresponent memòria esportiva; mentre que per a l’ajuda específica per als Jocs dels Petits Estats 2025, cada entitat esportiva haurà d’aportar un document detallat dels programes específics de preparació.