Empat de mèrit de l’FC Andorra al camp del Llevant (0-0)

Imatge del Llevant 0 – FC Andorra 0 (Club)

El partit ajornat fa uns dies pel greu incendi de l’edifici de València i que havia d’enfrontar al Llevant i a l’FC Andorra s’ha saldat, aquest dimecres, amb un meritori empat dels d’Eder Sarabia al complicat camp dels valencians per 0-0. El domini i les ocasions, aquesta vegada, han estat per a l’equip andorrà. Fins a 11 ocasions de gol per als del Principat per 6 ocasions dels granotes

La mala notícia del partit ha estat la lesió del davanter francès del FC Andorra, Scheidler, que s’ha retirat lesionat al minut 78. Ara, l’FC Andorra està a dos punts de la salvació i, el proper partit, serà el dilluns vinent, a les 20:30 hores, contra l’SD Amorebieta, últim classificat de la segona divisió, una oportunitat única per a apropar-se als llocs de la permanència o sortir del descens.