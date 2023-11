Convocatòria dels Premis Sergi Mas 2024 per a joves artistes

Una jove pintant (freepik)

El Govern ha obert la convocatòria dels Premis Sergi Mas – XI Mostra d’arts plàstiques per a joves. Els joves artistes, d’entre 14 i 30 anys, interessats en participar en la mostra es poden presentar a qualsevol de les seves modalitats: dibuix, pintures, fotografies, collages, escultura, gravat o videoart.

Les obres s’hauran de presentar físicament – segons les condicions tècniques estipulades a les bases del concurs – entre el 6 de maig i el 17 de maig del 2024 a l’Àrea promoció de la joventut i del voluntariat del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

La temàtica és lliure, si bé totes les obres que es presentin han de ser originals i inèdites i no poden haver estat premiades en altres concursos. En la valoració de les obres, el jurat considerarà, principalment, aspectes com el domini de la tècnica artística emprada, la qualitat expressiva i comunicativa en relació amb el tema tractat, així com la seva interpretació i la innovació creativa i l’originalitat.

En aquest concurs se seleccionaran tres guanyadors per a cadascuna de les categories, segons l’edat dels participants. Concretament, els premis – que ascendeixen a un total de 4.500 euros – es divideixen de la forma següent: grup A de 14 a 17 anys (primer premi: 500 euros; segon premi: 300 euros; i tercer premi: 100 euros), grup B de 18 a 22 anys (primer premi: 1.000 euros; segon premi: 500 euros; i tercer premi: 300 euros), i grup C de 23 a 30 anys (primer premi: 1.000 euros; segon premi: 500 euros; i tercer premi: 300 euros).





Beca Sergi Mas per a la formació artística

A més, els premis del 2024 inclouen la Beca Sergi Mas. Així doncs, en paral·lel als tres guanyadors per categoria, el jurat seleccionarà entre tots els participants un guanyador de la beca, que compta amb una dotació econòmica de 1.500 euros.

La dotació de la beca s’ha de justificar mitjançant la matrícula d’inscripció en una escola d’art, un centre de formació d’art, o en un o diversos cursos relacionats amb alguna modalitat d’art. L’import de la beca també pot ser utilitzat per a l’adquisició de material artístic.