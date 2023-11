Vehicles nous per a la Guàrdia Civil de la Seu i de la duana de la Farga de Moles

El Tinent Coronel de la Comandància a Lleida, José Antonio Ángel Gonzalo i subdelegat del Govern, José Crespín (Subdelegació)

La Guàrdia Civil de Lleida ha incorporat en les darreres setmanes 16 vehicles nous assignats pel Ministeri d’Interior per a ampliar o renovar part de la seva flota formada per més de 130 vehicles entre cotxes cel·lulars, tot terrenys, turismes i motocicletes, entre d’altres. D’aquests 16 vehicles nous, 11 són híbrids o elèctrics. Alguns dels vehicles van destinats a la Seu d’Urgell i a la duana de la Farga de Moles.

El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha visitat aquest matí de dilluns les dependències de la Guàrdia Civil de Lleida on ha mantingut una reunió de treball amb el Tinent Coronel de la Comandància a Lleida, José Antonio Ángel Gonzalo.

Segons les dades facilitades en el decurs de la reunió, els vehicles nous es destinaran a diferents Unitats de la Comandància de Lleida, a la Secció de Control Fiscal i Fronteres de la Companyia de la Seu d’Urgell i de la duana de la Farga de Moles, a l’aeroport Lleida-Alguaire i a la Unitat que presta servei en el Centre de Cooperació policial i duaner hispano-francès de Melles-Pont de Rei (França).

La incorporació d’aquests nous vehicles, la majoria d’ells híbrids o elèctrics, s’afegeix als 18 que ja van arribar a la Comandància de Lleida el passat any amb l’objectiu, tal com ha explicat el subdelegat del Govern José Crespín, “d’anar renovant la flota i apostar per vehicles d’eficiència energètica. D’aquesta manera -ha dit- contribuïm a la necessària transició cap a una mobilitat més sostenible i de respecte cap al medi ambient. És una clara aposta del Govern d’Espanya per a anar complint amb els objectius de l’Agenda 2030 per a assolir ciutats més sostenibles”.