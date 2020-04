La Covid-19 és una malaltia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Aquest té una capacitat de contagi molt elevada, salta de cos en cos amb molta facilitat, infectant un elevat nombre de persones amb molt poc temps. Un cop dins els hostes, les persones, s’alberga als pulmons desencadenant una “cascada inflamatòria”, tal i com han explicat en repetides ocasions tant les autoritats sanitàries nacionals i internacional i doctors experts en diferents àrees de coneixement mèdic.

Un altre perill associat al SARS-CoV-2 és que passa per moltes persones sense despertar símptomes, pel que hi ha infectats que no ho saben i sense voler van escampant el coronavirus per tot arreu.

Malgrat això, és un virus fàcilment destructible fora de l’hoste. Els experts diuen que pot viure entre unes poques hores i uns quants dies. I mentre no mor per si sol, només cal una bona neteja amb aigua i sabó. I si volem, per una dosi extra de tranquil·litat, una passada amb algun desinfectant: lleixiu o etanol -que no és res més que alcohol, el que fem servir per desinfectar-nos les ferides.

Aquest virus no està en l’aire, no vola. Viatja a través de microgotes que expulsem les persones al parlar, tossir o esternudar. I aquestes microgotes no són de les més petites. Aquest coronavirus necessita un cert espai, per tant la microgota en la que pugui viatjar té més pes que d’altres, pel que de seguida es diposita al terra i a les diferents superfícies.

Per això, des del primer moment les autoritats sanitàries han anat alertant de la necessitat de fer una bona neteja de mans i de superfícies i d’incrementar la freqüència d’aquesta neteja. També han repetit que cal fer especial atenció a aquelles superfícies de més contacte amb les mans: taulells, estris, poms de les portes, telèfons, anses de cistelles i carretons de la compra, etcètera.

Com que el SARS-CoV-2 sembla que viatja amb microgotes de certa dimensió, s’ha recomanat que la gent mantingui una distància entre un metre i mig i dos metres, ja que es calcula que en aquesta distància cau a terra des que surt d’una persona. Una altra recomanació en aquest sentit, més enllà de l’ús de mascaretes -que aviat serà una obligació per tothom i que ja ho és per aquells que treballen de cara al públic aquests dies- és ventilar els espais tancats. Una mica d’aire s’emporta els aerosols, també aquells que puguin contenir el coronavirus.

En cap cas s’ha recomanat la realització de desinfeccions aèries dels espais interiors. Ni despatxos ni establiments ni llars. Les autoritats només han comentat al respecte que si es volen fer per imatge o per donar un plus de tranquil·litat a treballadors i clients es poden fer, però que no aporta res, tot al contrari d’una bona neteja de superfícies i la correcta ventilació de l’espai.

Així, els experts d’Altimir-Ambitècnia pensen que cal, ara més que mai, ser responsables, i corresponsables, en la línia del que demana el Govern i les diverses autoritats. El sentit de la responsabilitat els porta a recomanar als clients que no facin la despesa que representa la desinfecció aèria dels seus establiments, i menys en un moment de tensió econòmica per als negocis. La seva recomanació és que centrin els esforços en una bona neteja de les superfícies, i oferir unes bones condicions de teletreball, aquells que puguin. Cal pensar però en la sortida del confinament i preparar al retorn a la feina dels col·laboradors dissenyant un bon Pla de Contingència.

www.altimirambitecnia.com