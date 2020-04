Endavant Alt Urgell ha qüestionat en un comunicat de premsa que l’Hospital de la Seu d’Urgell no permeti l’acompanyament en el part arran de la crisi sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19. En aquest sentit, demana una atenció mèdica que faci possible aquesta opció i insta a informar de forma transparent les dones i famílies afectades per aquesta situació.

El col·lectiu considera que l’estat d’alarma està provocant “moltes vulneracions de drets fonamentals per tal d’evitar el col·lapse del sistema sanitari”, que ja estava “sota mínims per les retallades i privatitzacions dels últims anys”. En aquest sentit, assenyala que entre les restriccions més greus hi ha el fet de “patir la malaltia en solitari” i, en el pitjor dels casos, “morir sense cap tipus d’acompanyament i l’escalf dels més estimats”.

Per Endavant Alt Urgell, “a la solitud al final de la vida” s’hi suma el fet que les dones hagin de tenir els seus fills soles. El grup lamenta que “una vegada més es vulnerin les drets per una atenció respectuosa als parts“, malgrat que es tracta d’uns drets “aconseguits després de dècades de lluita contra la violència obstètrica”. També es destaca que malgrat el moment actual de propagació de la malaltia, “tant les recomanacions de l’OMS com els protocols oficials a l’hora de tenir un fill, segueixen contemplant que es respectin els drets de les embarassades, un dels quals és poder parir tenint al costat la persona que vulguin”.

El comunicat critica que “en el context actual de crisi sanitària, es pretén normalitzar i justificar una mesura que, sota el supòsit de protegir-nos, pot comportar greus conseqüències emocionals sobre les nostres vides”.

Ocupació d’espais

La Fundació Sant Hospital ha justificat la situació actual que restringeix l’acompanyament en el part pel fet que durant aquests dies de la pandèmia -per tal de poder tenir llits de malalts crítics a l’hospital i així donar resposta als casos greus de coronavirus– el centre mèdic ha habilitat com a zona d’atenció als pacients de COVID-19 la sala de parts, un quiròfan i el despatx d’anestèsia. “Això ha fet que, només de manera temporal, es realitzi la part final de l’expulsiu a quiròfan. “Allà, per disminuir el risc de contagi de COVID-19, no es permet l’entrada a l’acompanyant”, s’explica. “En tota la resta del procés del part, que es fa a l’habitació, la partera està acompanyada de qui desitja”, es puntualitza.

La FSH especifica que l’Hospital de la Seu és un dels més respectuosos “des de sempre” amb el Pla de part de la gestant i un dels pioners en realitzar l’alta precoç postpart per poder anar al domicili quan abans milllor. En aquest sentit, el centre remarca que “l’alta és aquests dies encara més precoç (a partir de les 6 hores) i la visita de control postpart del dia següent es fa a casa de la partera”.

Des de la Fundació Sant Hospital se subratlla que “fins ara, la majoria de gestants ho han entès i l’acompanyant ha seguit el part per videoconferència en directe“. No obstant, s’afegeix que ara que l’hospital té el Pla de contingència per fer front al coronavirus més estabilitzat, aquesta mesura estava previst valorar-la la propera setmana.