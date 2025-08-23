Arriba la primera victòria per a l’FC Andorra al camp del Saragossa (1-3)

L’FC Andorra d’Ibai Gómez ha aconseguit el seu primer triomf de la temporada a l’estadi provisional del Reial Saragossa en un partit còmode on ha dominat de principi a fi. En el minut 9 de la primera part, Lautaro de León, ha aconseguit el primer gol per als andorrans. En el minut 25 qui ho provava sense sort era Sergio Molina en una falta directa. El coreà Minsu Kim ho provava en el 36 per als tricolors i feia lluir al porter dels aragonesos. A l’última jugada de la primera meitat, Sergio Molina, enviava la pilota al travesser en una primera part amb clar color andorrà.
A la segona meitat, en el minut 58, el Saragossa ha tingut la seva ocasió més clara amb un xut al pal de Toni Moya. Tres minuts després els manyos es quedaven amb un jugador menys per l’expulsió per vermella directa de Carlos Pomares. En el minut 68 Villahermosa ampliava diferències amb el segon gol dels andorrans, i Gael Alonso en el 73 feia del partit una festa amb el 0-3. En el 78, el bosnià Samed Bazdar posava una mica d’emoció en el marcador amb el primer gol del Saragossa. Lauti i Uzkudun han tingut dues clares ocasions per als tricolors en el 79 i 80. I, amb l’1-3 s’ha arribat al final del partit.
Val a dir que el Saragossa, que ha jugat els dos primers partits amb dos recent ascendits, encara no ha sumat cap punt. La primera jornada va caure davant la Reial Societat B per 1 a 0.
Amb aquesta victòria els del Principat dormen en cinquena posició, en posició de play-off a primera, amb 4 punts de 6 possibles. El diumenge, 31 d’agost, els andorrans jugaran el seu primer partit de la temporada a Encamp contra el Burgos, a les 17 hores.