Continuen a la baixa els casos actius de Covid-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha exposat l’evolució dels casos de Covid-19 al Principat: des de l’esclat de la pandèmia hi ha hagut un total de 13.340 casos (+24) i s’han registrat 12.884 altes (+66). El total de defuncions fins a la data és de 127.

Actualment hi ha 329 casos actius (-42) : 11 persones (+1) resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 2 a l’UCI (-1) –1 d’elles requereixen ventilació mecànica–, de tal manera que en global continuen ingressats 13 pacients per infecció de coronavirus SARS-CoV-2. A la planta COVID-19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat.

En quant al Pla de vacunació, Martínez Benazet ha recordat que ahir van arribar 5.850 dosis de la vacuna de Pfizer procedent d’Espanya i que començaran a administrar-se a partir de demà. Fins al moment s’han administrat 28.881 vaccins.

Finalment, pel que fa a la població escolar, el ministre ha precisat que 46 aules estan sota vigilància activa –8 en total i 17 en parcial– i 21 en vigilància passiva.