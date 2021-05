Límits a les taxes d’intercanvi en les operacions amb targetes de crèdit, que reduiran les comissions

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Finances, Eric Jover, el Projecte de llei regulador de les taxes d’intercanvi aplicades a les operacions de pagament amb targeta. El text estableix requisits uniformes per a les operacions de pagament amb targeta realitzades en territori andorrà, definint unes taxes d’intercanvi màximes de 0,2% i 0,3% per les targetes de dèbit i crèdit, respectivament, emeses a Andorra i a l’Espai Econòmic Europeu.

Les taxes d’intercanvi són una comissió que han d’assumir els bancs d’Andorra als bancs emissors de les targetes en cada operació efectuada amb aquest sistema de pagament. Com a conseqüència d’això els bancs apliquen unes comissions als comerços.

Així doncs, amb el Projecte de llei es limiten a un percentatge màxim aquestes taxes d’intercanvi, recollint la voluntat del Govern de donar suport als comerciants del país –especialment– en el context de l’actual pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, ja que les taxes suposen un increment dels costos que han de suportar els comerciants andorrans.

“És una mesura que repercuteix en els comerços del país i que ajudarà a millorar la seva competitivitat i marges econòmics”, ha exposat el ministre de Finances. Fixar les taxes d’intercanvi en un 0,2% i en un 0,3% permet també que els bancs del país puguin rebaixar les comissions aplicades als negocis, ja que, tal com ha apuntat Jover, “gràcies al Projecte de llei –després de parlar amb el sector bancari del país i amb els operadors de les targetes– podrem reduir les comissions als comerços un 22% per la utilització de les targetes de pagament”. “És un gra de sorra més per mantenir la competitivitat del nostre sector comercial”, ha afegit.

Els percentatges de 0,2% i 0,3% s’han determinat seguint els mateixos percentatges establerts al Reglament UE 2015/751 del Parlament Europeu i del Consell del 2015 sobre les taxes d’intercanvi aplicades a les operacions de pagament amb targeta, que és d’aplicació a l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

“Hem vist que han anat creixent les taxes d’intercanvis els darrers anys a Andorra situant-se aproximadament en un 1%. No existeixen diferencies significatives entre Andorra i els països veïns que justifiquin les diferències en la taxa d’intercanvi”, ha destacat Jover.

Eric Jover ha ressaltat que es preveu l’entrada en vigor del Projecte de llei per l’1 de novembre de 2021, aquesta data, acordada amb els principals operadors, respon a poder deixar un marge de 6 mesos des de l’aprovació del text per part de Govern per a que puguin adequar els seus sistemes a les noves tarifes establertes.

La normativa no preveu la seva aplicació en les operacions amb targetes d’empresa o en les retirades en efectiu a caixers automàtics o a la finestreta d’un proveïdor de serveis de pagament.